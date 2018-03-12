Bakan Özlü, Sudanlı Bakanlarla Görüştü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurmak ve geliştirmek konusunda engin tecrübeye sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'deki OSB'ler ile Sudan'daki OSB'ler arasında ortak girişimler başlatabiliriz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özlü, Sudan Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanı E. Muhammed Osman Elrekaby ve Sudan Ticaret Bakanı Elsadig Mohamed Ali Hasab Alrasoul ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Özlü, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ülkelerine önem verdiğini belirtti.

Erdogan'ın yakın zamanda 4 Afrika ülkesini ziyaret ettiğini hatırlatan Özlü, Türkiye'nin dış politikasının tek merkezli olmaktan öteye geçip çok merkezli bir eksene oturtulduğuna işaret etti.

Özlü, Kuzeyde Rusya, Orta Asya ülkeleri ve bilhassa da Afrika ülkeleri ile ilişkilerin gelişmesi için siyasi bağların kuvvetlendirilmesi gerektiğini kaydederek, "Bakanlık ve bağlı kurumların görev alanına giren konularda iki ülke arasında işbirliğine gidilebilir. Türkiye, OSB kurmak ve geliştirmek konusunda engin tecrübeye sahip. Türkiye'deki OSB'ler ile Sudan'daki OSB'ler arasında ortak girişimler başlatabiliriz. Ayrıca Teknoparklar konusunda da bir işbirliği yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

TÜBİTAK aracılığıyla ortak araştırma ve geliştirme projelerinin hayata geçirilebileceğini anlatan Özlü, patent, marka, tescil belgesi ve coğrafi işaret konularında da Sudan ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Özlü ayrıca, helal gıda üretimi ve denetlenmesi ile ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsü aracılığı ile her türlü işbirliğine açık olduklarını belirtti, Türk şirketlerinin Sudan'da endüstri bölgesi kurmaları için de gerekli adımların atılacağının altını çizdi.

"Türkiye, Sudan üzerinden diğer Afrika ülkelerine açılabilir"

Sudan Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanı Elrekaby, ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Sudan'ın bir tarım ülkesi olduğunu ancak tarımda gelişip ilerlemenin yolunun bilim ve teknolojiden geçtiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'a ziyaretlerinin ardından mutabık kalınan konular hususunda görüşmeler yapmak üzere Türkiye geldiklerini belirten Elrekaby, 2 ülke arasındaki iyi düzeydeki ilişkilerin ekonomiye yansımadığının ve ortak ticaret hacminin istenen düzeyde olmadığının altını çizdi.

Elrekaby, Türkiye'yi önemli bir ortak olarak gördüklerini ve Türkiye'nin Sudan üzerinden diğer Afrika ülkelerine açılabileceğini vurguladı.

Sudan Ticaret Bakanı Elrasoul ise Türkiye ve Sudan'daki OSB'ler arasında bir eşleştirme çalışması yapılmasının önemine değinerek, Sudan'da araştırma ve geliştirme alanında çalışan bilim insanlarının Türkiye'ye gelerek ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışmasını arzu ettiklerini ifade etti.