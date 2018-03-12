Bakan Özlü, Sudanlı Bakanlarla Görüştü

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sudan Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanı Osman Elrekaby ve Sudan Ticaret Bakanı Elsadig Ali Hasab Elrasoul ile bir araya geldi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, makamında Sudan Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanı Osman Elrekaby ve Sudan Ticaret Bakanı Elsadig Ali Hasab Elrasoul ile bir araya geldi. Görüşmede Sudan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Yahya Jangoul Elbasha ile Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yousif Ahmed Eltayeb Elkordofani de hazır bulundu.

Bakan Özlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ülkelerine verdiği öneme değinerek, yakın zamanda dört Afrika ülkesine gerçekleştirdiği resmi ziyaretleri hatırlattı. Türkiye'nin dış politikasının tek merkezli olmaktan öteye geçip çok merkezli bir eksene oturtulduğuna dikkat çeken Özlü, Rusya, Orta Asya ülkeleri ve bilhassa da Afrika ülkelerine verilen önemi dile getirdi. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi için siyasi bağların kuvvetlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Özlü, bakanlığının ve bağlı kurumlarının görev alanına giren konularda iki ülke arasında işbirliğine gidilebileceğini söyledi. Türkiye'nin organize sanayi bölgesi kurmak ve geliştirmek konusunda 1960'lı yıllardan bu yana çalıştığını ve bu alanda engin tecrübesi olduğunu belirten Özlü, "Ortak bir Organize Sanayi Bölgesi kurabiliriz. Türkiye'deki OSB'ler ile Sudan'daki OSB'ler arasında ortak girişimler başlatabiliriz. Ayrıca Teknoparklar konusunda da bir işbirliği yapılabilir" dedi.

TÜBİTAK aracılığıyla ortak araştırma ve geliştirme projelerinin hayata geçirilebileceğini de kaydeden Bakan Özlü, patent, marka, tescil belgesi ve coğrafi işaret konularında Sudan ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Özlü, ayrıca helal gıda üretimi ve denetlenmesi ile ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsü aracılığı ile her türlü işbirliğine açık olduklarını belirterek, Türk şirketlerinin Sudan'da endüstri bölgesi kurmaları için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Sudan Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanı Elrekaby ise, kendilerini kabul eden Bakan Özlü'ye teşekkür ederek, Sudan'ın bir tarım ülkesi olduğunu ancak tarımda gelişip ilerlemenin yolunun bilim ve teknolojiden geçtiğini söyledi. Söz konusu ziyaretlerinin amacının Türkiye ve Sudan arasındaki ilişkileri daha da kuvvetlendirmek olduğunun altını çizen konuk Bakan Elrekaby, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'a ziyaretlerinin ardından mutabık kalınan konular hususunda görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye geldiklerini kaydetti. İki ülke arasında iyi düzeydeki ilişkilerin ekonomiye yansımadığını ve ortak ticaret hacminin istenen düzeyde olmadığının altını çizen Elrekaby, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belirttiği gibi bu rakamı en az 10 milyar dolara çıkartmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin ekonomik kalkınma açısından son zamanlarda gerçekleştirdiği atılımı takdirle izlediklerini ve bu ilerlemede Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının payının da yadsınamaz olduğunu belirten Sudanlı bakan, ülkesindeki yer altı ve yer üstü kaynaklarının bol olduğunu, söz konusu hammaddelerden en iyi şekilde istifade edilebilmesi için bilime, teknolojiye ve finansmana ihtiyaç duyduklarını söyledi. Sudan'a yatırım yapılması konusunda Türk iş adamlarına da çağrıda bulunan Elrekaby, Türkiye'yi önemli bir ortak olarak gördüklerini ve Türkiye'nin Sudan üzerinden diğer Afrika ülkelerine açılabileceğini söyledi.

Sudan Ticaret Bakanı Elrasoul ise, Türkiye ve Sudan'daki OSB'ler arasında bir eşleştirme çalışması yapılmasının önemine değinerek, Sudan'da araştırma ve geliştirme alanında çalışan bilim insanlarının Türkiye'ye gelerek ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışmasını arzu ettiklerini söyledi. Standartlar konusunda Türk Standartları Enstitüsü ile Sudan'daki muadil kuruluşunun bir araya gelmesini isteyen Elrasou, Sudan'ın Müslüman bir ülke olduğunu, bununla birlikte ürettikleri helal gıda ürünlerini ihraç etmekte zorlandıklarını, dünya helal gıda pazarına girebilmek için markalaşmaları gerektiğini ve bu konuda Türkiye'nin destek ve yönlendirmelerine ihtiyaç duyduklarını, bilgi ve teknoloji transferine hazır olduklarını belirtti. - ANKARA