Bakan Özlü: "Sınır Güvenliğimizi Sağlamak İçin Gereken Her Şeyi Yaparız"

Bakan Özlü: "Sınır güvenliğimizi sağlamak için gereken her şeyi yaparız"

DÜZCE - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Türkiye'nin sınırlarının güvenliği için gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Bakan Faruk Özlü bir takım etkinliklere katılmak üzere Düzce'ye geldi. İlk olarak 3. Lig 1. Gurupta mücadele eden Düzcespor için düzenlenen bir etkinliğe katılan Bakan Faruk Özlü, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Afrin'e yapılması muhtemel harekat ile ilgili önemli açıklamalarda buluna Bakan Özlü "Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için gereken her şeyi yapar. Bu çerçevede gerek Kuzey Irak, gerekse Kuzey Suriye olsun sınırlarımızın güvenliği için her türlü harekatı yapmaya hazırız" dedi.

"Cam film Başbakan'a arz edilecek"

Cam film konusunda çözüm önerilerinin ortaya konduğunu ve Başbakan Binali Yıldırım'a arz edileceğini kaydeden Özlü, "Cam film konusunda İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu ile birlikte bir çalışma yaptık. Bizim heyetimiz ve İçişleri Bakanlığı mensupları vardı. Bu çalışma sonucunda bir çözüm önerisi ortaya koydu. Bu öneriyi sayın Başbakanımıza arz edeceğiz. Sayın Başbakanımızın talimatları doğrultusunda cam filmi konusunu nihayetlendireceğiz. Başbakanımıza arz aşamasındayız" diye konuştu.

Düzcespor'a spor kompleksi

Bakan Özlü Düzcespor yararına düzenlenen kahvaltı ile ilgili ise Düzcespor için oluşturulacak komitenin başında Vali Zülkif Dağlı'nın olacağını dile getirerek, "Düzceli işadamlarımız, Valimiz, Belediye Başkanlarımız ve bütün siyasi partilerin il başkanları ile güzel bir toplantı yaptık. Bir kaç karar aldık. Birincisi Düzcespor'un içerisinde bulunduğu mali sıkıntıyı kısa sürede aşmak üzere sayın Valimizin Başkanlığında bir komite kuruyoruz. Bu komitede Belediye başkanımız ve bir muhasebeci olacak. Düzceli işadamlarımız bu komite marifetiyle Düzcespor'a katkıda bulunacaklar" dedi.

45 dönüme spor kopleksi

Kalıcı konutlar bölgesinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nden tahsis alınan 45 dönümlük arazi üzerine Düzcespor'a ticari gelir sağlayacak büyük bir spor kompleksinin kurulacağını açıklayan Özlü, "Kısa sürede Düzcespor'un mali sıkıntılarını aşacağız. Uzun vadede de kalıcı konutlar bölgesinde daha önce Karayolları Genel Müdürlüğünden tahsis alınan 45 dönümlük alanda Düzcespor için bir spor kompleksi kuracağız. Düzcespor'un stadyumunu buraya taşıyacağız. Burası en az 15 bin kişilik bir stadyum olacak. İçerisinde oteli, tenis kortları, ticari alanları olacak. Bu dönüşüm sırasında Düzcespor'un sürekli gelir elde edeceği kafeterya, dükkan, alışveriş merkezi gibi ticari yapılar oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Mimarlarla bir araya gelecek

Bakan Özlü güzel bir mimari projenin hazırlanacağını, proje üzerinde istişarede bulunmak üzere Ankara'da mimarlarla bir araya geleceğini ifade ederek, "Mimar arkadaşlarımız projeleri hazırlayacak. Düzce merkezindeki Şuanda Gençlik ve Spor Bakanlığına ait alanı değerlendireceğiz. Kalıcı konutlar bölgesindeki stadyum yapılacak alanı değerlendireceğiz. Güzel bir mimari proje hazırlıyoruz. Ankara'da bir toplantı gerçekleştireceğiz. Toplantıda mimarlarla mimari projeyi konuşacağız. İnşallah Düzcespor'un mali sıkıntılarını aşacağız. Çünkü bu sadece bir kişinin omuzlarında taşınabilecek bir yük değildir. Bu yükü hep birlikte paylaşacağız. Uzun vadede Düzce'ye bir büyük spor kompleksi kazandıracağız" diye konuştu.

Bakan öğrencilere teknoloji dergisi dağıttı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, daha sonra Şehit Cihan Aksarı ilkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Bakan öğrencilere "Ne olacaksınız?" diye sordu. Daha sonra ise öğrencilere bilim dergisi hediye etti.