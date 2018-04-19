Bakan Özlü: "Seçimler Türk Ekonomisi Üzerinde Hiçbir Biçimde Negatif Bir Etki Oluşturmayacak"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "İş dünyamızın ve sanayicilerimizin şunu net olarak bilmelerini istiyorum; seçimler Türk ekonomisi üzerinde hiçbir biçimde negatif bir etki oluşturmayacak. Tam tersine Başkanlık ve Parlamento sistemiyle birlikte Türk sanayisi ve ekonomisi, çok daha güçlü biçimde yoluna devam edecektir" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Türkiye İnşaat malzemeleri Sanayi Zirvesi Kapanış Oturumuna katıldı. Zirvenin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Özlü, Türk inşaat sektörünün tüm dünyada takdir gören bir yapıya kavuştuğunu belirterek, "İnşaat sektörüne sadece bina, yol, baraj veya köprü olarak bakamayız. Bu binaların, yolların, barajların, köprülerin arkasındaki mühendisliğe, insan kaynağına, teknolojiye, inovasyona; bir bütün olarak bakmak durumundayız. Bu yönüyle inşaat sektörü; çok sayıda alt sektörün ve farklı uzmanlık alanlarının toplamını temsil ediyor. İnşaat alanındaki deneyimimiz; sınırlarımızı aşarak, tüm dünyada takdir gören bir yapıya kavuşmuştur. Türkiye; inşaat ve alt sektörleriyle birlikte dünyanın parlayan yıldız ülkesidir. İnşaattaki hedefimiz ne sadece Balkanlar, ne sadece Ortadoğu, ne sadece Orta Asya'dır. İnşaat sektöründe hedefimiz tüm dünyadır" ifadelerini kullandı.

"İnşaat malzemeleri sektörümüz dünya ihracat sıralamasında 5'inci sırada yer alıyor"

Türk inşaat malzemeleri sektörünün stratejik öneme sahip lokomotif bir sektör olduğunu söyleyen Bakan Özlü, Türkiye'nin dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığına vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Türk inşaatçıları ve müteahhitleri; 5 kıtada, 100'den fazla ülkeye malzeme göndermekte, bayrağımızı dünyanın her yerindeki şantiyelerde gururla dalgalandırmaktadır. 95 milyar dolar iç pazar büyüklüğüne sahip olan inşaat malzemeleri sektörümüz 16,5 milyar dolarlık ihracatıyla tüm sektörler arasında 3'üncü sırada yer alıyor. İnşaat malzemeleri sektörümüz, dünya ihracat sıralamasında 5'inci sırada yer alıyor. Sektörün ekonomimiz içindeki doğrudan payı yüzde 8, dolaylı payı ise kendisine bağlı farklı sektörler ile birlikte yüzde 30 düzeyindedir. Türkiye, özellikle çimento, cam, mermer, seramik, inşaat demiri, demir-çelik inşaat aksamı ve ürünleri, boya, plastik ve alüminyum inşaat malzemeleri gibi ürünlerde dünyanın sayılı ülkeleri arasındadır. İnşaat sektörü, ülkemizde 2 milyonun üzerinde istihdam sağlayan, 200'e yakın yan sektörü destekleyen, stratejik öneme sahip lokomotif bir sektördür. Bu nedenle ekonominin temel ve genel eğilimleri, inşaat sektörünün gelişme hızı ile doğrudan orantılı bir seyir izlemektedir."

"Ar-Ge'yi külfet olarak görmeyelim"

İnşaat ve yapı malzemeleri sektöründe dijital dönüşüm sürecinin anahtar kavramlar olduğunu söyleyen Bakan Özlü, "Ar-Ge'ye ve tasarıma yatırım yapanlar, bu iki kavramı üretimin merkezine koyanlar, her koşulda kazanırlar. Yapılan araştırmalar İhracat ile Ar-Ge harcamaları arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. Yani Ar-Ge'ye yatırım yaptıkça ihracat artıyor. Sürdürülebilir ihracat için Ar-Ge, Tasarım ve inovasyon zorunlu bulunuyor. İnşaat sektörümüzün ve özellikle inşaat alt sektörlerinin daha fazla Ar-Ge ve Tasarım Merkezine ihtiyacı vardır. Ben bu vesileyle tüm firmalarımızı müsait olanları Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurmaya davet ediyorum. Ar-Ge'yi külfet olarak görmeyelim. Tam aksine sizleri geleceğe taşıyacak, işlerinizi büyütecek en önemli aracın Ar-Ge, Tasarım ve inovasyon olduğunu aklınızdan çıkarmamalıyız" dedi.

"Türk sanayisi ve ekonomisi çok daha güçlü biçimde yoluna devam edecektir"

Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olan seçimlere de değinen Bakan Faruk Özlü, seçimlerin Türk ekonomisi üzerinde hiçbir şekilde negatif bir etki oluşturmayacağını söyledi. Bakan Özlü, "Bildiğiniz gibi ülkemiz 24 Haziran tarihinde seçime gidecek. Seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İş dünyamızın ve sanayicilerimizin, şunu net olarak bilmelerini istiyorum: Seçimler Türk ekonomisi üzerinde hiçbir biçimde negatif bir etki oluşturmayacak. Tam tersine; Başkanlık ve Parlamento sistemiyle birlikte, Türk sanayisi ve ekonomisi, çok daha güçlü biçimde yoluna devam edecektir. Seçimlere belirsizlik ortamı olarak bakmak yanlıştır. Ayrıca seçimleri bahane ederek, seçimleri fırsat bilerek, ekonomimiz üzerinde spekülasyon yapılmasına, asla izin vermeyeceğiz. Türk ekonomisi güçlü ve istikrarlıdır. Seçim atmosferi boyunca da güçlü olmaya, istikrarını korumaya devam edecek" diye konuştu. - İSTANBUL