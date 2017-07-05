Bakan Özlü: "Sanayi Devrimini Bulunduğumuz Coğrafyada Birileri Yapacaksa, Bu Ülke Emin Olunuz...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Endüstri 4.0'ın ve yeni sanayi devriminin gerisinde kalamayacaklarını belirterek, "Açıkça ifade etmek isterim ki; Endüstri 4.0 gerçeğinin gerisine düşmek, bu yeni üretim devrimini ıskalamak gibi bir lüksümüz yok." dedi.



Özlü, Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen "CEO Club Endüstri 4.0 Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, sanayide yaşanan dönüşümü buhar gücünün kullanılmaya başlamasından itibaren hatırlatarak, artık Endüstri 4.0 döneminde olunduğunu söyledi.



Endüstri 4.0'ın kelimenin tam anlamıyla "dijitalleşme" olduğunu dile getiren Özlü, ABD'de en yüksek ciroya sahip 500 kurumun yarısından fazlasının 2000 yılından sonra kaybolup gittipğinden bahsetti.



Özlü, bunun nedeninin dijital değişime ayak uyduramamak olduğunu kaydederek, dünyanın artık dijitale evrildiğini vurguladı.



Bakan Özlü, "Biz bu dünyanın, bu evrimin, bu durdurulamaz sürecin ve bu kesin gerçekliğin gerisinde kalamayız. Açıkça ifade etmek isterim ki; Endüstri 4.0 gerçeğinin gerisine düşmek, bu yeni üretim devrimini ıskalamak gibi bir lüksümüz yok." diye konuştu.



Türkiye'nin dört bir yanının ateş çenmberiyle çevrildiğini, bin türlü bela ile aynı anda baş edildiğini anlatan Özlü, çok sayıda cephede çetin bir mücadelenin verildiğini aktardı.



Özlü, "Fakat bunların hiçbiri endüstri cephesinde ve üretim savaşında bizi asla geride bırakamaz, bırakmamalıdır." ifadesini kullandı.



"Türkiye'nin kendisine güveni tam"



Özlü, yeni sanayi devrimine entegrasyon konusunda Türkiye'nin kendisine olan güveninin tam olduğunu belirterek, "Bu sanayi devrimini bulunduğumuz coğrafyada birileri yapacaksa, bu ülke emin olunuz sadece Türkiye'dir. Yalnızca Orta Doğu değil, tüm Avrasya'da bu konunun öncülüğünü yapacak yegane ülke Türkiye'dir." dedi.



Bu geniş coğrafyada serbest girişimi, Gümrük Birliği'ni, batı ile entegre ekonomiyi ve girişimciliği içselleştirmiş bir başka ülke daha olmadığını vurgulayan Özlü, tarım devriminin binlerce yıl önce bu topraklarda başladığını söyledi.



"Şimdi bu topraklarda neden yeni bir destan yazmayalım veya neden bu destanın en dikkat çekici aktörlerinden biri olmayalım?" şeklinde konuşan Özlü, Türkiye'nin işletmeleriyle, mühendisleriyle, girişimcileriyle, bilim insanlarıyla, üniversiteleriyle birlikte bu süreci takip etmekle kalmayacağını, sürecin aktif yönlendiricilerinden olacağını aktardı.



Özlü, bunun için Bakanlığın tam bir eşgüdüm içinde ciddi çalışmalar yaptığını kaydederek, Bakanlık öncülüğünde kurulan Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu'nden bahsetti.



"Türk Sanayi Devrimi hayali değil"



Özlü, Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 5 büyüdüğünü anımsatarak, Türk sanayi devrimi ile sanayinin yüzde 7'lerde büyümeye başlamasının hayal olmadığını, bunu başarabilecek tecrübe, alt yapı ve inançları olduğunu söyledi.



Bakan Özlü, Üretim Reform Paketi, Ar-Ge Reform Paketi, Piyasa Gözetim ve Denetim Mekanizması'nın kurulması gibi hayata geçen ve geçecek reformlardan bahsetti.



Türk özel sektörünün son derece dinamik, dışa açık, büyümeye ve teknolojiye odaklı olduğunu dile getiren Özlü, her birinin başarı hikayesinin ardında mutlak surette yeniliklere açık olmak, dünyayı doğru okumak ve istikrarlı duruş olduğunu aktardı.



Özlü, hep birlikte ortak bir strateji ve ortak bir dil oluşturma zorunlulukları bulunduğunu kaydederek, Endüstri 4.0 kavramının sanayinin pusulası olduğunu bildirdi.



Endüstri 4.0 kavramının çok ötesinde, bu kavramın çok üstünde bir hedefe yoğunlaşma çağrısında bulunan Özlü, "Ben diyorum ki; bizim yönümüz ve hedefimiz çok daha cüretkar olsun. Biz hep birlikte 'Türk sanayi devrimi' diyelim. Kendi kaynaklarımızla, kendi insanlarımızla, kendi tecrübelerimizle ve özgüvenimizle birlikte; Türk Sanayi Devrimi'nin hayal olmadığını ispatlayalım." dedi.



"Tüm kesimler uzlaşmalı"



Özlü, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarını artırmak ve bunları dünya standartlarına çıkarmak zorunda olduklarını belirterek, dünyada söz sahibi birçok firmanın satış gelirlerinin yüzde 5 ile 15 arasında bir kısmını arge harcamalarına ayırdığını aktardı.



Tarımdan sağlığa, eğitimden çevreye, enerjiden ulaştırmaya kadar çok geniş bir yelpazede politikalarını Endüstri 4.0 gerçeğine ve Türk Sanayi Devrimi'nin ihtiyaçlarına göre yeniden güncellemek ve yeniden kurgulamak zorunda olduklarını dile getiren Özlü, bunun tüm kesimlerin uzlaştığı bir vizyonla mümkün olacağını söyledi.



Özlü, "Çünkü Türk Sanayi Devrimi hedefi milli bir meseledir. Bu hedefe ancak kolektif bir ruh ve inançla yürüyebiliriz." dedi.



Bakanlığın, 81 ildeki müdürlükleri, binlerce uzmanı, TÜBİTAK, TSE, Türk Patent Enstisü ve KOSGEB ile birlikte Türk Sanayi Devrimi'nin hizmetinde olduğunu dile getiren Özlü, özel sektöre, sanayicilere her zaman destek olacaklarını vurguladı.



Özlü, paneldeki bir konuşmacının, TOKİ tarafından üst gelir grubuna yönelik üretilen konutlarda Türk şirketlerinin akıllı bina yazılımlarının kullanılması şartının konulması yönündeki yorumunu hatırlatarak, "Arabada gelirken danışmanımla aynı konuyu konuştuk. TOKİ çok sayıda konut yapıyor fakat bunlardan alım gücü yüksek kesime hitap eden konutlarda teknoloji kullanması gerektiğini konuştuk." diye konuştu.