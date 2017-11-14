Bakan Özlü, Sakarya'da Cenazeye Katıldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bakan Yardımcısı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik'in ağabeyinin cenaze törenine katıldı.



Yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucunda evinde tedavisi devam eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik'in 78 yaşındaki ağabeyi Şaban Çelik, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Şaban Çelik için Kocaali ilçesi Bezirgan Mahalle Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Mahalle camisi önünde Bakan Yardımcısı Çelik, taziyeleri kabul etti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Şaban Çelik'in cenazesi Bezirgan Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Çelik'in cenazesine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, ilçe belediye başkanları ile sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAKARYA