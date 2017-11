Bakan Özlü: "Özel Sektörün Ar-Ge'ye Harcadığı Pay, Külfet Değildir"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türk özel sektörünün Ar-Ge'ye harcadığı payı külfet olarak görmemesi gerektiğini belirtti. Özlü, firmaların Ar-Ge ve inovasyona ayırdıkları payı her koşulda artırmak durumunda olduğunu vurguladı.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Teknoloji Transferinin Hızlandırılması Projesi'nin kapanış konferansına katıldı. Bakan Özlü burada yaptığı açıklamada Türk özel sektörünün Ar-Ge'ye harcadığı payı külfet olarak görmemesi gerektiğini vurguladı. Özlü, firmaların Ar-Ge ve inovasyona ayırdıkları payı her koşulda artırmak durumunda olduklarını söyledi.



"Net olarak belirtmek isterim ki; Türkiye'nin tercihi teknoloji üretmektir"



Türkiye'nin tercihinin teknoloji üretmek olduğunu dile getiren Özlü, "Çağımız küresel ölçekte bir sanayi ve rekabet çağıdır. Rekabet çağında elimizi güçlendirecek en önemli enstrüman ise teknolojidir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile ürettikleri teknoloji arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Bu anlamda net olarak belirtmek isterim ki; Türkiye'nin tercihi teknoloji üretmektir. Bu hedefin sahiplenilmesi ve geliştirilmesi bizim için hayati bir öneme sahiptir" diye konuştu.



İhracat yapan firmalarım toplam Ar-Ge harcama tutarının 5 milyar 200 milyon lira civarında olduğunu belirten Özlü, "Bu oranlar ve rakamlar yeterli değil" dedi. Özlü, "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ihracatçı ilk bin firmanın 174'ünde Ar-Ge merkezi bulunuyor. Firmalarımızın toplam Ar-Ge harcama tutarı ise 5 milyar 200 milyon lira civarında. Ar-Ge'nin toplam cirodan aldığı pay ise yüzde 2 oranında. Bu oranlar ve rakamlar yeterli değil" şeklinde konuştu.



"Ar-Ge ve inovasyona mecburuz"



Türk özel sektörünün Ar-Ge'ye harcadığı payı külfet olarak görmemesi gerektiğini altını çizen Özlü, "Firmalarımız Ar-Ge ve inovasyona ayırdıkları payı her koşulda artırmak durumundalardır. Türkiye için bugünün ve geleceğin dünyasında ayakta kalmanın büyümenin anahtarı Ar-Ge, inovasyon ve teknolojidir. Hem kamu hem özel sektör olarak Ar-Ge ve inovasyona mecburuz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL