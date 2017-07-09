Bakan Özlü, Nikah Şahidi Oldu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce İl Başkanlığı Genel Sekreteri'nin nikah törenine katıldı.



Kentteki bir kır bahçesinde gerçekleştirilen törene katılan Özlü, Düzce İl Başkanlığı Genel Sekreteri Örgür Bayram Bergut ile Nilüfer Yılmaz'ın nikah şahitliğini yaptı.



Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Murat Caymaz'ın kıydığı nikah sonrası konuşan Özlü, nikahın her iki aile için hayırlı olmasını diledi.



Özlü, evlilik cüzdanını Nilüfer Yılmaz'a verdi.



Nikah merasimin ardından Bakan Özlü, Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan'ın yeğeninin sünnet merasimine katıldı.



Bakan Özlü'ye, nikah ve sünnet törenlerinde Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Fevai Arslan, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin de eşlik etti.