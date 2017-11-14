Bakan Özlü, Nijerya'ya Gidecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Nijerya'nın başkenti Abuja'da, "Gelişen Sekiz Ülke (D-8) 6. Sanayi Bakanları ve 10. Sanayi Çalışma Grubu Sektörel Toplantıları"na katılacak.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özlü, Nijerya'nın ev sahipliğinde yapılacak söz konusu toplantılara katılmak üzere yarın Abuja'ya gidecek.



D-8'in temel iş birliği konularından biri olan sanayi alanında, her yıl sanayi bakanları toplantısı ve eş zamanlı sanayi çalışma grubu toplantıları (otomotiv, çelik, petrokimya, gübre, plastik, makine, çimento, elektronik ve ICT, tekstil ve hazır giyim, gıda, ilaç ve tıbbi cihaz, standardizasyon, akreditasyon ve teknoloji iş birliği) yapılıyor. Çalışma grubu toplantılarında söz konusu sektörlerin temsilcileri, kamu, sivil toplum kuruluşu ve özel sektörden yetkililerle bir araya gelme fırsatı yakalıyor.



Katılımın yüksek olması beklenen sektörel toplantılar, Türkiye sanayicileri için iş birliklerinin artırılması ve yeni pazar oluşturma potansiyeli bakımından önem arz ediyor.



"D-8 6.Sanayi Bakanları ve 10. Sanayi Çalışma Grubu Sektörel Toplantıları", 16 Kasım'da sona erecek.