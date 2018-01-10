Bakan Özlü, "Kendi Milletine Yabancılaşmış Bir Yapının Küreselleşme Hedefi Olmaz"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Açıkça belirtmek gerekirse temellerini bu ülkenin ve bu milletin değerlerine yaslamıyorsanız; istediğiniz kadar küresel bir marka olun, siz ülkenin markası olamazsınız. Ülkesine ve milletine yabancılaşmış bir yapı bunu küreselleşme hedefiyle mazur gösteremez" dedi.

Bakan Özlü, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin teknoloji transfer ofisinin açılış törenine katıldı. Bakan Özlü, "Bizler bir eli bilimde diğer eli hayatın içinde olan üniversiteler istiyoruz. Kendisini toplumdan hayattan ve üretimden soyutlayan üniversiteler istemiyoruz. Aksine üniversitelerin bilimsel üretim yeteneklerini ürüne dönüştürülmesi için büyük gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknoloji transfer ofisi İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin girişimci ve yenilikçi yönünü daha da güçlendireceğini vurgulayan Özlü, "Kalkınmak büyümek ve zenginleşmek statik kalarak mümkün olamaz. Dinamik olmamız ve fikir üretmemiz gerekiyor. Çağımızda sanayi 4.0 sürecinde en büyük ve en değerli sermaye fikir sermayesidir" dedi.

"Fikir sahipleri ile para sahiplerini buluşturmalıyız"

Fikir sahiplerini ve para sahiplerini bir masa etrafında buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Özlü, "Amerika'da garajda çalışmış fikir sahibi ürün ortaya çıkmış milyarlarca dolar sermaye oluşturmuş hikayeler duyuyoruz. Neden Türkiye'de bu olmuyor? Bunun nedeni fikir sahibi ile paranın sahibi bir masaya oturduklarında fikir sahibi olan iddialı, para sahibi de kendinden emin bir şekilde duruyor. İşte bu ikisinin birbirini ikna ettiği projeler başarılı oluyor. Bizim fikir sahipleri ile para sahiplerini buluşturmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Bilgi üretemezsek teknoloji üretemeyiz"

Teknoloji üreten bir ülke olmayı çok çok önemsediklerini söyleyen Özlü, "Bilimle teknolojiyi, bilimle sanayiyi, bilimle toplumu buluşturan üniversiteler için çabalıyoruz. Teknoloji transfer ofisi uzun yıllar yurtdışından Türkiye'ye transferi olarak algılandı. Öncelikle bilgi üretmek için üniversitelerimizin bilgi geliştirme kapasitelerini geliştirmemiz gerekiyor. Bilgi üreten merkezler yani üniversiteler ile teknoloji merkezleri arasında kuvvetli bir bağ kurmayı arzu ediyoruz. Teknoloji transferi bir noktaya kadar bunu yurtdışı için söylüyorum. Onun dışında teknoloji üretilir" dedi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, üniversitelerinin ürettiği odaklandığı en önemli konunun öğrencilere evrensel düzeyde bilgi kazandırmak olduğunu söyleyerek, "Ülkemizin rekabet edebilir konuma gelebilmesi için katkı sağlamaktır. Teknoloji transfer ofisini kurmamızın en önemli nedenlerinden biri öğrenciler açısından bakıldığında girişimci öğrenci yetiştirmek konusunda en az bunun kadar önemli bir yer alıyor. Teknoloji transfer ofisini öncelikle öğrencilerimizin girişimci ruhunu ortaya çıkarmak için açtık" dedi.

Açılış konuşmalarından sonra teknoloji transfer ofisinin açılışını gerçekleştiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, öğrencilerin tasarladığı projeleri inceledi.

Verilen bilgiye göre, Kalkınma Bakanlığı ve İSTKA desteğiyle faaliyetlerini yürüten teknoloji transfer ofisi; akademisyen ve öğrencilere proje hazırlama, üniversite-sanayi iş birlikleri oluşturulması, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi alanlarında destek sağlıyor. Ön kuluçka ve kuluçka merkezlerinde girişimci adaylarına çalışma ortamı, melek yatırımcı desteği, danışmanlık hizmetleri de ofisin diğer faaliyetleri arasında bulunuyor. - İSTANBUL