Bakan Özlü: " İlaçta Dışa Bağımlılığı Aşabileceğimize Kesin Olarak İnanıyoruz"
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı kapsamında, "Türkiye Sağlık Sanayi Zirvesi "ne katıldı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı kapsamında, "Türkiye Sağlık Sanayi Zirvesi "ne katıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: "Biz Türkiye olarak ilaçta dışa bağımlılığı aşabileceğimize kesin olarak inanıyoruz" dedi.