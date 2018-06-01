Bakan Özlü: Güçlü Kobi, Güçlü Sanayii, Güçlü Üretim ve Güçlü Türkiye İçin Yerli ve Milli...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB "Yeni Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği" tanıtım toplantısına katıldı.

"Bir ülkenin gücü KOBİ'lerin gücüyle orantılıdır. Güçlü KOBİ, güçlü Sanayii, güçlü üretim ve güçlü Türkiye için yerli ve milli teknolojileri desteklemeye devam edeceğiz"