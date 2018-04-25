Bakan Özlü: Endüstri 4.0 Denen Hadisede Asla Geride Değiliz

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin 4. Sanayi Devrimi olarak da bilinen Endüstri 4.0 alanında geride kalmadığını belirterek, "Antartika'ya bilim üssü kuruyoruz.

Bakan Özlü: Endüstri 4.0 Denen Hadisede Asla Geride Değiliz

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin 4. Sanayi Devrimi olarak da bilinen Endüstri 4.0 alanında geride kalmadığını belirterek, "Antartika'ya bilim üssü kuruyoruz. Buradaki maksadımız Türkiye'yi Antarktika'nın geleceği üzerinde söz sahibi ülkelerden birisi yapmaktır." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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