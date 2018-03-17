Bakan Özlü, Düzce'de Spor Tesislerinin Açılışını Yaptı

DÜZCE (İHA) – Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'de spor kampüsü, açık spor alanları, spor salonu ve yüzme havuzunun açılışlarını yaptı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, eşi Onur Özlü ile birlikte geldiği kalıcı konutlardaki spor salonlarının açılışında hayırlı olsun dileğinde bulunarak açılış kurdelesini kesti. Ardından basketbol ve voleybol sahalarındaki çocukları izleyen ve havuzda incelemelerde bulunan Bakan Özlü, spor salonunda düzenlenen okul sporları iller arası güreş müsabakasını takip ederek madalya verdi. Bakan Özlü, spor salonunda diğer spor branşlarının çalışmalarını da izleyerek Düzce Üniversitesi ek hastane binası açılışına geçti. - DÜZCE