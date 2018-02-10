Bakan Özlü: "Dijital Dünyanın Dili Kodlama, Dijital Dünyadan Kaçamayız"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, kodlama eğitiminin önemine dikkat çekerek, "Dijital dünyadan kaçamayız. Dolayısı ile çocuklarımızı bu dünyaya hazırlamalı ve onları bu dünyanın gereklerine göre donatmak zorundayız" dedi.

Vodafone Türkiye Vakfı tarafından Düzce'de uygulama konulan "Düzce Kodluyor" isimli proje ile 300 çocuğa kodlama eğitimi veriliyor. Vodafone tarafından uygulamaya konulan projenin tanıtımı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, Düzce'nin kodlama eğitimi konusunda öncü bir şehir olduğunu belirterek, "Düzce Kodluyor projesiyle örnek bir girişim başlattı. Bu sayede binlerce Düzceli çocuk kodlama öğrendi. Vodafone olarak çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik ve 'Yarını Kodlayanlar' projemizle Düzce'yi de kapsadık. Dijital dünyanın dili kodlama. Geleceğin meslekleri kodlamaya dayanacak. Her bir çocuğumuz kod yazmaya başladığında Türkiye dijitalleşmiş olacak. Kodlamanın yaygınlaşması, yerli yazılım üretimini de teşvik edecek. Böylece Türkiye teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten bir nesle sahip olacak. Çocuklarımızı geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Dijital bir nesil yetişmektedir"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise, çocukları bu dünyaya hazırlamak gerektiğine işaret ederek, "Ülkemizin nüfusu her geçen gün artmaya devam ediyor. 81 milyona ulaşan Türkiye nüfusunun yüzde 16'sını, yani 12 milyon 500 binini 5–14 yaş arası çocuklarımız oluşturuyor. Yaşadığımız çağda dünyaya gelen her çocuk aslında dijital dünyaya gözlerini açmaktadır. Dijital bir nesil yetişmektedir. Dijital dünyanın dili kodlama, dijital dünyadan kaçamayız. Dolayısıyla çocuklarımızı bu dünyaya hazırlamak, onları bu dünyanın gereklerine göre donatmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Bizler dijitalleşmeyi merkeze koyduk"

Bakan Özlü, Bakanlık olarak dijital dünya üzerinden hizmet verdiklerini ifade ederek, "Bu güzel projeyle yarınları kodluyor. Biz ise daha geniş bir kapsamda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak geleceği kodluyoruz. Bu sloganlar yaptığımız her işte, gerçekleştirdiğimiz her projede, geliştirdiğimiz her projeksiyonda önceliğimizi ortaya koyuyor. Bizim önceliğimizin sizlerin de önceliği olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum. Bizler dijitalleşmeyi merkeze koyduk, dijital bakanlık olarak öncü bir görev üstlendik. Sevinerek görüyorum ki dijitalleşme konusunda toplumsal farkındalık hızla yayılıyor. Yarını Kodlayanlar Projesi, çocuklarımıza dijital dünyanın kapısını açma noktasında önemli bir adım atıyor. 10 bini aşkın çocuğumuza kodlama ve robotiğin temellerini öğreten bu projenin daha da büyümesi, benzer projelerin de hayata geçmesi ile Türkiye dijital dönüşümde önemli bir eşiği aşmış olacak" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Özlü ve programa katılanlar kodlama yapan çocukların çalışmalarını inceledi. Bakan Özlü, daha sonra Düzce Valiliğine geçti. - DÜZCE