Bakan Özlü'den Yerli Otomobil Açıklaması: "Çok Sayıda İlden Talep Var Ama Filyos'un Şansı Yüksek"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, yerli otomobil için Filyos'un önemine dikkat çekti. Özlü, "Filyos Endüstri Bölgesi'nin ana alanlarından birisi motorlu kara taşıtları olacak. Dolayısıyla Filyos'un şansı çok yüksek. Çok sayıda ilden talep var. Ama değerlendirme kriterleri arasında önemli bir kriter limanlara yakınlık, liman arkası bölge olması. Çünkü ihracat olacak. Bu bakımdan Filyos'un şansı yüksek" diye konuştu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü Zonguldak'ta aday tanıtım toplantısına katıldı. Gazipaşa Caddesi'ndeki seçim ofisinin açılışını da gerçekleştiren Özlü, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Faruk Çaturoğlu ve Özcan Ulupınar'ın yanı sıra 27. Dönem milletvekili adayları ve partililerle birlikte basın toplantısı düzenledi.

Özlü, AK Parti'nin 360 sayfalık seçim beyannamesinde Filyos Projesi'nin de yer aldığına dikkat çekti. Bakan Faruk Özlü, "24 Haziran seçimleri için ortaya konulan her performans, her proje, her çalışma milletimiz tarafından yakından takip ediliyor. Aziz milletimiz her seçimde olduğu gibi bu seçimde de bakacak, ölçecek, tartacak ve kararını verecek. İki gün önce Ankara'da Cumhurbaşkanımız; partimizin seçim beyannamesini açıkladı. 360 sayfalık beyannamede bugüne kadar neler yaptığımız ve bugünden sonra neler yapacağımızı anlattılar. Eğitimden, sağlığa, ulaştırmadan, enerjiye, sanayiden, teknolojiye, turizmden, savunmaya, tarıma ve birçok alanlarda milletimiz ve ülkemiz için yepyeni bir ufuk açtılar. Cumhurbaşkanımızın da sahiplendikleri ve destekledikleri Filyos Projemiz beyannamede yerini aldı. Buradan müjdelemek isterim ki Filyos artık hayal olmaktan çıkmıştır. Partimizin seçim beyannamesindeki Filyos Projesi bölümünü açıklamak istiyorum. 'Büyük ölçekli, bölgesel ana liman projelerinden birisi olan Filyos Limanı'nın inşaat çalışmaları hızla devam etmekte, genel kargo, Ro-Ro, kuru yük ve konteyner olmak üzere toplam 25 milyon ton kapasiteye sahip olacak. 2019 yılının ilk yarısında ilk etabın tamamlanmasını bekliyoruz. Proje devam ediyor. Etüt proje çalışmaları olan limanın kara ve demir yolu bağlantısının da gerçekleşmesini hedefliyoruz. Bu liman tamamlandığında 2023 vizyonu çerçevesinde Karadeniz bölgesinde ticaret alt yapısına ve yük koridorlarına büyük katkısı olacak" dedi.

"Filyos bölgesi projeleri en az GAP kadar büyük ve değerli projeler"

Filyos Endüstri Bölgesi'nin Türk sanayisinin amiral gemilerinden birisi olacağını açıklayan Bakan Faruk Özlü, şöyle devam etti:

"Filyos Endüstri bölgesi var. Bu bölge bakanlığımızın projesi, beni bu bölgenin bakanı olarak çok çok heyecanlandırıyor. Filyos Endüstri Bölgesi'ndeki sanayi parsellerini bu sene içerisinde sanayiciler ile buluşturmaktır. Bu konuya çok özel olarak önem veriyoruz. Türkiye'nin ilk endüstri bölgesi Filyos Endüstri Bölgesi olacak. Türk sanayisinin amiral gemilerinden birisi olacak olan Filyos Endüstri Bölgesi sanayimize, ekonomimize büyük katkılar sağlayacak. Emin olunuz ki Filyos Endüstri Bölgesi en az GAP kadar büyük ve değerli projeler. Bu bölgede üretilen demir çelik yine kendi bölgesinde ham madde olarak kullanılacak. Elektrikli teçhizat imalatı, makine ve ekipman imalatı, motorlu taşıtlar imalatı gibi pek çok alanda bu bölgede faaliyet gösterilecek. Proje ile bölgeye yapılacak olan OSB'ler, yeni limanlar, çevre ve dere ıslah çalışmaları buranın cazibesini kat kat artıracaktır. İşsizlik azalacak, Zonguldak ve çevre iller göç veren değil göç alan iller haline gelecek. 24 Haziran'da bir değil iki seçim olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği seçimi. Ben inanıyorum ki her iki seçim den de zaferle çıkacağız. Yeni sistemde hem liderimiz ve adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi ile AK Parti'nin mecliste güçlü bir şekilde temsil edilmesi yeni dönem hedeflerimiz için çok çok önemlidir."

"Çok sayıda ilden talep var ama Filyos'un şansı yüksek"

Filyos Endüstri Bölgesi için seçilen alanlardan birinin de motorlu kara taşıtları olduğunu aktaran Bakan Faruk Özlü, yerli otomobil için Filyos'un şansının yüksek olduğuna dikkat çekerek şu sözlere yer verdi:

"Filyos Endüstri Bölgesi için seçilen alanlardan bir tanesi de motorlu kara taşıtlarıdır. Yerli otomobil projemiz çok iyi gidiyor. Bu projenin yer seçimi gelecek yıl yapılacak. Değerlendirme içerisinde Filyos Endüstri Bölgesi de olacak. Beş yatırımcıdan oluşan ortak girişim grubu Filyos'u da değerlendirmeye alacak. Ama şunu ifade edeyim zaten Filyos Endüstri Bölgesi'nin ana alanlarından birisi motorlu kara taşıtları olacak. Dolayısıyla Filyos'un şansı çok yüksek. Çok sayıda ilden talep var. Ama değerlendirme kriterleri arasında önemli bir kriter limanlara yakınlık, liman arkası bölge olması. Çünkü ihracat olacak. Bu bakımdan Filyos'un şansı yüksek."

Bakan Faruk Özlü, Zonguldak'ın ardından Kozlu seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Bakan Özlü, açılışın ardından Kdz. Ereğli ilçesine hareket etti. - ZONGULDAK