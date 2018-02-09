Bakan Özlü'den İzmir'in kumrusu, boyozu, enginarı ve granitine tescil

İzmir'in kumrusu, boyozu, enginarı ve granit taşı coğrafi işaret olarak tescillendi

İZMİR - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescillenen İzmir'in boyozu, kumrusu, enginarı ve granit taşına belgelerini verdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ege Üniversitesi Lokalinde gerçekleştirilen Coğrafi İşaret Tescil Belgeleri Takdim Törenine katıldı. İzmir'in 16 adet tescilli ürünü bulunduğunu belirterek, "Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından İzmir'e ait 4 ürünün patentini teknik anlamda coğrafi işaret vermiyoruz. Toplam 316 tescilli ürün var bundan 16'sı İzmir'e ait. İzmir'e ait 12 adet başvuru da şu anda işlem aşamasında devam ediyor" dedi.

316 adet tescillenen ürün var

Türkiye'de 2 bin 500 adet coğrafi işaret alabilecek ürün olduğunu ifade eden Bakan Özlü, AB ülkelerinde coğrafi işaret belgeleri değeri olarak 20 milyar euroluk alan bulunduğunu ve Türkiye'nin de bu alanda gittikçe artış sağlandığını, geçen sene 204 olan rakamın bu sene 316 olduğuna dikkat çekti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen coğrafi işaret belgeleri içindeki İzmir Kumrusu ile Boyozunu İzmir Ticaret Odası'na, Urla Sakız Enginarını İzmir Ticaret Borsası'na, Bergama Granitini de Bergama Ticaret Odası'na verdi.