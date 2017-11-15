Bakan Özlü: Cam Filmi Konusunda Önümüzde 2 Seçenek Var

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, NTV'nin sorularını yanıtladı. Cam filmi yasağını kaldıracak çalışma hakkında bilgi veren Özlü, "İki yol var. Birincisi tamamen yasağın kalkması. İkincisi güvenlik güçlerimizin tereddütlerini de dikkate alan kriter tanımlayıp o çerçevede cam filmi uygulamasının devam etmesi" diye konuştu. Yerli otomobil projesiyle ilgili konuşan Özlü, "Prototip ortaya çıktıktan sonra biz de sipariş alacağız" dedi.

"YERLİ OTOMOBİL İÇİN GÖREV DAĞILIMI YOK"

Yerli otomobil projesindeki son durumu değerlendiren Özlü şunları söyledi: "Birçok ilden bize mektuplar var, talepler var. Kamuoyu projeyi sahiplendi, bazı iller imza topluyor. Sipariş verenler oldu. Kamuoyunda sahiplenilen bir proje oldu. Gittiğimiz her ilde bu proje sahiplenmek isteniyor. Ortak girişim grubu bu projenin gerçekleşmesinde sorumluluk almak istenenlerden oluşuyor. Görev dağılımı söz konusu değil. Ortak şirket oluşturulacak. Bu şirket otomobilin tasarımından üretime satışa kadar üstlenecek. A şirketi belli bir kısmını, B şirketi yazılım kısmını gibi bir görev dağılımı olmayacak. Ortak şirkette 5 şirket hissedar olacak.

İlk prototipin ortaya çıkması, birinci faz. ikinci fazda üretim yeri konusu gündeme gelecek. Ortak girişim grubu hızlı çalışacağız 48 ayı 36 aya indireceğiz diyebilir.

"DÜNYA ELEKTRİKLİYE DOĞRU GİDİYOR"

Elektrikli otomobil henüz tam oturmadı diyen bir görüş var. Elon Musk Türkiye'ye geldi. Musk'ın da ifade ettiği ben bir proje yürütüyorum ama henüz kendi fabrikalarımdaki sistemi tam oturtamadım. Ürettiğim otomobiller büyük markaların yüzde 1'i kadardır. Şeklinde ifadesi oldu. Bütün dünya elektrikliye gidiyor hibrit geçiş modeli. Analiz sonucu bu netleşecek. Bu kararı ortak girişim grubuna bırakıyoruz.

Toplumsal sahiplenme var. Piyasalar bunu satın aldı. Prototip ortaya çıktıktan sonra biz de sipariş alacağız. İkinci fazın başından itibaren talep toplayacağız.

"EN GÜZEL İSİM BULUNACAKTIR"

Küresel başarı hedefliyoruz, dünya otomobili yapılacak. Otomotiv sanayiindeki dönüşüm Türkiye için şans. Marka ismi için henüz erken, tasarımı yapalım piyasaya bir performans gösterelim. İsimlendirme konusunda en güzel isim bulunacaktır.

"47 MİLYON EURO ÇÖPE GİTMEDİ"

Önceki proje için verilen 47 milyon euro çöpe giden bir para değil. Platform alalım, bunun üzerinde çalışalım süreci hızlandıralım. Bunu ortak girişim grubunun hizmetine sunacağız. Bu projede yer alanların bir kısmını ortak girişm grubundan bir üye değerlendirmek istedi. Bu kayıp değil. Sınırlı insan kaynağı olduğunu biliyoruz. Geçen 18-20 ay içinde deneyim sahibi oldular. Bunları ortak girişim grubunun hizmetine sunacağız."