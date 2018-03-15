Bakan Özlü: "Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Sayımız Bin Rakamını Aştı"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Ar-Ge ve tasarım merkezi sayımız, geçtiğimiz hafta itibariyle bin rakamını aşmıştır. Neredeyse her gün, bir Ar-Ge merkezi açılmaktadır" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Ekonomi Bankası ve Ekonomist Dergisi'nin işbirliğiyle düzenlenen 'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Ödül Töreni'nde konuştu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Anadolu'daki girişim aşkının sürekli büyümekte olduğunu söyleyerek, "Anadolu firmaları; büyük ve güçlü Türkiye hedefine sadece tuğla koymakla kalmamakta; bu hedefin en aktif unsurları olmaktadırlar. Anadolu'daki girişim aşkı sürekli büyüyor. 2017 yılı; yani geçen yıl Türk ekonomisi ve sanayisi için, önemli virajların alındığı bir yıl oldu. 2017 yılını, tüm dünyanın parmakla gösterdiği bir şekilde, büyüme rekoruyla kapattık. Ulaştığımız rekor büyümenin lokomotifi; sanayi ve imalat sektörü olmuştur. Hükümetimiz ve Bakanlığımız; 2017 yılı boyunca, üretimi ve istihdamı, çok cömert teşviklerle desteklemiştir" ifadelerini kullandı.

"Geçen yıl 58 bin işletmeye, yaklaşık 1 milyar liralık destek sağladık"

Geçtiğimiz yıl 58 bin işletmeye yaklaşık 1 milyar liralık destek sağladıklarını belirten Bakan Özlü, KOSGEB desteklerinden bahsederek şöyle konuştu:

"KOSGEB destek programları kapsamında, geçen yıl 58 bin işletmeye, yaklaşık 1 milyar liralık destek sağladık. Bu desteğin yüzde 60'ını mikro, yüzde 23'ünü küçük, yüzde 16'sını ise orta ölçekli işletmelerimiz kullandı. Destek Programlarının ayrıntılarına baktığımızda; İmalat sektörüne 409 milyon lira, toptan ve perakende ticaret sektörüne 234 milyon lira, turizm ve yiyecek sektörüne 81 milyon lira, bilimsel ve teknik alanlarda faaliyet gösteren sektörlere 75 milyon lira, inşaat sektörüne 35 milyon lira, bilgi ve iletişim sektörüne 34 milyon lira destek sağlamış bulunuyoruz. Ayrıca, geçen yıl uygulanan Kredi Faiz Desteği Programı ile, 289 bin 937 işletmemize, 7 milyar 795 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk. KOSGEB Başkanlığımız, bu kredi hacminin, 740 milyon lira tutarındaki faiz bedelini karşıladı. KOBİ'lerimizin krediye erişimi kolaylaştıran tedbirler, Kredi Garanti Fonu'nun finansman yapısında yaptığımız değişiklikler, KOSGEB'in faizsiz kredi desteği, Bazı sektörlere getirdiğimiz vergi indirimleri gibi düzenlemeler; etkisini göstermiştir. Sanayimizin büyümesi için ektiğimiz tohumlar yeşermeye, meyve vermeye başladı."

"Önemli olan; büyük olmak değil, büyük kalmaktır"

Bakan Özlü, Ar-Ge, inovasyon ve tasarımın Türkiye'ye sıçrama yaptırtacak temel unsurlar olduğuna vurgu yaparak, "Evet kar, ciro, istihdam, ihracat önemlidir. Bunlar bizi büyük yapan unsurlar. Fakat önemli olan; büyük olmak değil, büyük kalmaktır. Büyük kalmak için ise; teknoloji, Ar-Ge, inovasyon ve tasarım şarttır. Çağımızda büyüklüğün en temel göstergesi; artık Ar-Ge'dir, inovasyon ve teknolojidir. Kendini yenilemeyen, yeni teknolojilere uyum sağlamayan firmaların; istikrarlı bir biçimde büyümeleri, karlarını artırmaları ve ihracat yapmaları sürdürülebilir değildir. Artık; büyümek isteyen bütün firmaların, inovasyon, teknoloji ve Ar-Ge sistemine yelken açmaları gerekiyor. Çağımızda, bizi ileriye taşıyacak, bize sıçrama yaptıracak temel unsurlar bunlar olacaktır" diye konuştu.

"Ar-Ge ve Tasarım merkezi sayımız bin rakamını aştı"

Ar-Ge ve tasarım merkezlerine yapılan desteklerden söz eden Özlü, Anadolu firmalarını Ar-Ge ve teknoloji seferberliğine davet ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu'nun bütün firmalarını, Ar-Ge ve teknoloji seferberliğimize davet ediyorum. Üretimin, istihdamın, katma değerin ve ihracatın ilk basamağı olan sizleri; teknoloji odaklı bir büyüme anlayışıyla hareket etmeye çağırıyorum. Sizlerin bu yöndeki çabalarına, bakanlığımız sınırsız destek verecektir. Özel sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine; vergi indirimi, gelir vergisi stopaj desteği, sigorta primi desteği, temel bilimler desteği, damga vergisi istisnası, gümrük vergisi istisnası gibi; önemli destekler sağlıyoruz. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki; tüm bu desteklerimiz sonucunda, Ar-Ge ve tasarım merkezi sayımız, geçtiğimiz hafta itibariyle bin rakamını aşmıştır. Neredeyse her gün, bir Ar-Ge merkezi açılmaktadır" - İSTANBUL