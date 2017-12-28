Bakan Özlü: "Ar-Ge ve İnovasyonu İhmal Eden Şirketler Yarının Listesinde Olamayacaktır"

Bakan Özlü: "AR-GE ve inovasyonu ihmal eden şirketler yarının listesinde olamayacaktır"



İSTANBUL - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "AR-GE ve inovasyonu ihmal eden şirketler, bugün ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, yarının listesinde olamayacaktır. Bu açıdan; sanayi 4.0'ı iyi anlamalı, hedefleri belirlerken öncelik sırasına önem vermeliyiz" dedi.

Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda yapılan 'Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması'nın sonuçlarına göre yüksek performanslarıyla öne çıkan şirketler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katılımıyla düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Ödül töreninde konuşan Bakan Özlü, "2016 yılı çok zor bir yıldı. Neler yaşadığımızı sizler de biliyorsunuz.15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, ekonomik kartlar gündeme geldi. Türkiye'yi, finansal yönden sıkıştırmaya çalışanlar oldu. Türkiye'yi güvensiz, yatırım yapılamaz bir ülke olarak göstermeye çalışanlar oldu. Fakat bugün görüyoruz ki Türkiye yakaladığı ekonomik büyüme performansıyla ve uluslararası ilişkilerdeki öncü rolüyle bütün bunların üstesinden gelmeyi başardı" dedi.

Listeye bakınca, tüm bu zorlu şartlara rağmen, özel sektörün Türkiye'nin ortalama büyümesinden çok daha fazla büyüdüğünü gördüğünü belirten Özlü, "Listeye bakınca; şirketlerimizin cirolarının da, karlılık oranlarının da arttığını görüyoruz. Listeye bakınca; giriş bariyerinin yükseldiğini, yani şirketlerimizin büyüme yolunda yukarı yönlü bir ivme yakaladığını görüyoruz. Bu listenin rakamsal analizleri artırılabilir. Ama ben listeye bakınca asıl gördüğümü söylemek istiyorum. Bu liste; Türkiye'deki özel sektörün her geçen gün güçlendiğinin, manipülatif hareketlere rağmen ekonomimizin emin adımlarla büyümeye devam ettiğini, yatırım ve üretim hevesinin güçlendiğini gösteriyor. 2023 vizyonunda yer alan 'Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma' hedefimize, bizi taşıyacak büyük bir güce sahip olduğumuzun göstergesidir" şeklinde konuştu.

"Devlet ve özel sektör paydaştır"

Devlet ve özel sektörün paydaş olduğuna inandıklarını dile getiren Özlü, "Paydaşların birbirinin elini güçlendireceğine inanıyoruz. Geleceğimizi inşa ederken, sizlerin bu süreçte oynadığınız ve oynayacağınız rolün öneminin farkındayız" diye konuştu.

"ARGE ve inovasyonu ihmal eden şirketler yarının listesinde olamayacaktır"

Bakan Özlü, teknolojinin, sanayi 4.0'ın merkezinde yer almaya başladığını doğal olarak, teknoloji firmalarının da, bu yeni dönemin en önemli aktörleri durumunda olduğunu belirterek, "Gerek marka değeri, gerekse büyüklük açısından başa güreşen teknoloji firmalarımız arttıkça, sadece ekonomimiz büyümeyecek, aynı zamanda global anlamda da rekabetçi yapımız artacaktır. Diğer taraftan, hepsi çok kıymetli olan listedeki firmalarımız da, kendilerini yeni döneme tam anlamıyla adapte etmelidir. Bunun için teknolojik altyapılarını geliştirmeli, AR-GE ve inovasyonu olmazsa olmaz kabul etmelidir. Çünkü ARGE ve inovasyonu ihmal eden şirketler, bugün ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, yarının listesinde olamayacaktır. Bu açıdan; sanayi 4.0'ı iyi anlamalı, hedefleri belirlerken öncelik sırasına önem vermeliyiz" ifadelerini kullandı.