Bakan Özhaseki: "Tuzla'da Şu An İçin Korkulacak Bir Şey Yok"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz gün Tuzla'da kimyasal atık nedeniyle oluşan kötü koku ve kirliliğe ilişkin "Korkulacak bir şey yok. Arkadaşlar her şeyi denetim altına aldıklarını söylediler" dedi.



İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Toplantısı'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Özhaseki, Tuzla'da kimyasal atık nedeniyle oluşan kötü koku ve yaşanan çevre kirliğine ilişkin açıklamada bulundu. Özhaseki, "Şu anda korkulacak bir şey yok arkadaşlar her şeyi denetim altına aldıklarını söylediler. Hatta arkadaşlarımız bunun ulaşabileceği yerlerdeki tehlike ne olur diye onu da tespit edip çalışmaları sürdürüyorlar" dedi.



"Sıkı takipteyiz"



Bakan Özhaseki, olayın ilk duyulduğu andan itibaren bakanlık olarak harekete geçtiklerini belirterek, "Bu konu bizi çok yakından ilgilendiren ve birebir takip etmemiz gereken bir konudur. Maddenin ne olduğuyla ilgili tespitler az çok netleşmiş vaziyette. Ancak bu madde hangi araçlarla taşındı? Bunu hangi firma buraya gönderdi? Onların tespiti yapılmaya çalışılıyor. Bizim için sevindirici taraf herhangi bir can kaybının yaşanmamasıdır. Kalıcı bir rahatsızlık oluşturacak hastalığın meydana çıkmaması sevindirici taraftır. Ancak bu tür bir kirliliğe sebebiyet verenlerin de en ağır şekilde cezalandırılması lazım. Türkiye'de ne yazık ki üzülerek söylüyorum sanayicilik yaptığı halde, üretim yaptığı halde bu tür işlerde standartlara uymayarak ufak tefek masraflardan kaçmak için aç gözlülük yaparak bu çirkinlikleri yapanlar da var. Aslında bir çok sanayi tesislerinde OSB'lerde arıtma tesisleri çok güzel çalışıyor. Zaten tehlikeli atık vasfı içerisinde bulunan yerlerde 7/24 izleme standartımız var. 600'den fazla tehlikeli atık dışarı verdiğine inandığımız kuruluşların bacalarını, filtreleme sistemlerini, deşarjlarını takip halindeyiz ama ara ara da gözden kaçan bunun gibi dışarıda vatandaşı rahatsız edecek çevreyi kirletecek bir takım fiilleri işleyenler de var. Bunlar karşısında cezalarımız da ağır" diye konuştu.



En hafif cezanın 637 bin liradan başladığını ve bu cezaların 3 misline kadar çıktığından bahseden Bakan Özhaseki, "Bu cezalar uygulanacak. Arkasından işletmenin kapatılmasına kadar giden bir başka ceza daha gelebilir. Olayı tabii ki savcılıklarımız da soruşturuyor. Onlar da kendileri açısından Türk Ceza Hukuku açısında açılabilecek davaları açıp mutlaka takip edeceklerdir. Bizi ilgilendiren tarafı işin çevreyi kirletme, insanları rahatsız etme hususu ve oluşturduğu çevre kirliliğidir. Biz bu açıdan sıkı takipteyiz" şeklinde konuştu.



Bakan Özhaseki gazetecilerden gelen "Soruşturmaya ilişkin gözaltı sayısı size ulaştı mı?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "maddenin Şu anda oradaki ne olduğu tespit edildi. Elbette soruşturma biraz daha daraltılıp, kimin kullandığı, hangi araçlarla taşındığı tespit edilecek. Tespit edildiği zaman bununla ilgili işlemler başlayacak. Şu anda korkulacak bir şey yok arkadaşlar her şeyi denetim altına aldıklarını söylediler. Hatta arkadaşlarımız bunun ulaşabileceği yerlerdeki tehlike ne olur diye onu da tespit edip çalışmaları sürdürüyorlar." - İSTANBUL