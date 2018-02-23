Bakan Özhaseki: Şehirlerimizi Doğru Şekillendirmek Gerekiyor (2)

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şehirlerde doğru planlama yapılması gerektiğini belirterek, "Şehircilik alanında yapılan işler doğru bir planlamayla yapılırsa, önümüzdeki yüzyıllarda insanlar rahat eder, yanlış işler yapılırsa, gelecek nesil çok çeker. O yüzden şehirlerimizi doğru şekillendirmek gerekiyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Özhaseki'yi GAP Havaalanı'nda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçe belediye başkanları ve partililer karşıladı. Uzun araç konvoyu eşliğinde önce Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden Bakan Özhaseki, Vali Abdullah Erin'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Burada açıklama yapan Bakan Özhaseki, şehirlerin doğru planlamayla yapılması gerektiğini belirterek, "Şehircilik alanında yapılan işler doğru bir planlamayla yapılırsa, önümüzdeki yüzyıllarda insanlar rahat eder, yanlış işler yapılırsa gelecek nesil çok çeker. Nihayetinde şehirleri bizler kuruyoruz. Kendi inancımızı, hayat biçimimizi şehre yansıtıyoruz, ama bir müddet sonra şehirler bizi dönüştürmeye başlıyor. Nasıl bir şehirde yaşarsanız, o şehre benzemeye başlıyorsunuz. O yüzden şehirlerimizi doğru şekillendirmek gerekiyor. Bu anlamda da bugün burada gerek toplantılar yapıp, oralarda konuşmalar yaparak, bu işin ilgilisi arkadaşların ufkunu açmaya çalışacağız. Gerekse çıkıp sokaklarda gezip 'Neler yapılabilir?' Bunları yerinde tartışacağız. Bakanlığımızla ilgili yapılabilecek alanlarda neler varsa, onları konuşacağız" dedi.

'İSTANBUL'DA ÇÖP DAĞLARINDAN GEÇİLMİYORDU'

Belediyecilikte yapılan çalışmalara mazeret üretmeden çalışılması gerektiğinin ifade eden Bakan Özhaseki, "Ben 1994 yılında başkanlığa başladım. Başladığımız yıllarda İstanbul'da çöp dağlarından geçilmiyordu. Susuzluk had safhadaydı. Çöp birikintileri patlıyor, 40 kişi insanlar ölüyordu. Ama Allah'a hamdolsun bizim getirdiğimiz hizmet belediyeciliği, yapılan çalışmalarla mazeret üretmeden, dürüstçe, doğru çalışmalarla şehirlerimiz açığa çıktı" şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi Şanlıurfa'da ağırlamaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "2004 yılında ilk belediye başkanı olduğum yıllarda şehirciliği bana öğreten bir arkadaşımdır. Şanlıurfa'ya hep emekleri olan bir kardeşimizdir. Yaptığı her işten gerçekten çığır aşmış ve müthiş başarılar elde etmiştir. Şimdi aynı başarıyı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda sürdürüyor. Bir arkadaşım olduğundan dolayı onunla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Vali Abdullah Erin, ziyaret anısına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye Balıklıgöl tablosu hediye etti. Bakan Özhaseki, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'yi makamında ziyaret ettikten sonra Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'nde cuma namazını kıldı, ardından 'Şanlıurfa Kent Vizyonu Toplantısı'na katıldı. - Şanlıurfa