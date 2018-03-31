Bakan Özhaseki: "Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurduğu Partinin Temsilcisi Olduğunu Söyleyenlerin...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Zeytin Dalı Operasyonu'na yönelik tavrını eleştirerek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin temsilcisi olduğunu söyleyenlerin tavırlarını anlayamıyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Melikgazi Katlı Kavşağı'nın açılış törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Bakan Özhaseki, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu'na ilişkin, "Afrin'e gidiyoruz, bütün millet dua ediyor. Sabahları kalkıp Fetih Suresi okuyor. Vatandaşlarımız 'Allah'ım yavrularımı koru' diye dua ediyor. Oraya niye gittiğimiz belli, işgal için gitmiyoruz. Bu ülkenin güvenliği için gidiyoruz. Ülkemize sızacak terörist unsurları temizlemek için gidiyoruz. Bunu ispatladık, yapıyoruz. Fakat bizimkiler içeriden başlıyorlar. 'Oraya niye gidiyoruz ki? Zaten bu Afrin başka bir yere benzemez. Nusaybin'de 2 ay sürmüştü. Suriçi 3 ay sürmüştü. Orası aylar sürer. Gitmesek olmaz mı?' diyorlardı. Dışarıda bize karşı yapılan hareketlerdeki bu düşman tavrı, bize karşı hedeflenmiş olan bu muhalif tavrı anlayabiliyoruz. Fakat içimizdeki, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin temsilcisi olduğunu söyleyenlerin tavırlarını anlayamıyoruz. Nasıl bir CHP ile karşı karşıya kaldığımızı anlamakta zorluk çekiyoruz. Ne kadar fitne odakları varsa, ne kadar kötülük ve şer odakları varsa, ne kadar terörist unsurlar ile mücadele varsa bunu sulandırabilmek adına yapılan söylemler ile konuşmaları anlamakta güçlük çekiyoruz. Önemli değil, kendileri bilir. Kimden yana olurlarsa olsunlar, biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bundan sonra da bunlara karşı nasıl mücadele edeceğimizin de farkındayız" ifadelerini kullandı.

"Bütün dünya Türkiye'nin artık bu bölgedeki en büyük oyun kurucu olduğuna inandı"

Bakan Özhaseki, Mehmetçiğin Afrin'de bütün dünyaya parmak ısırttığını kaydederek, "Afrin'e yönelik düzenlenen harekatta bizim güvenlik güçlerimiz adeta bütün dünyaya parmak ısırttı. Aylarca hazırlık yapmışlar ve bizim gelmemizi bekliyorlar. Oradan da durmadan 'Gelince görürsünüz, burada Vietnam'dan kötü olacak' diye bize tehdit gönderiyorlar. Sonrada kuyruklarını sıkıştırıp kaçmaya devam ediyorlar. Orada bir tek sivilin bile burnu kanamadan büyük bir mücadele örneği veriyoruz. Orada askerlerimiz bizim gururumuz oldular, dünyaya da parmak ısırttılar. Bütün dünya Türkiye'nin artık bu bölgedeki en büyük oyun kurucu olduğuna inandı ve bundan sonra da yaptıkları her hesap içerisinde 'Türkiye ne der' diye bakıyorlar. Şükürler olsun böyle bir ortama geldik. Türkiye artık eski Türkiye değil. 300-500 dolar için yurt dışına gidip el pençe divan duranların hakim olduğu Türkiye değil. O günler çoktan geçti" diye konuştu.

Konuşmanın ardından katlı kavşağın açılışı gerçekleştirildi. - KAYSERİ