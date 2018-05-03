Bakan Özhaseki: İstanbul Boğazı'nı İmar Barışından İstisna Tutabiliriz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde yaklaşık 13 milyon konutu ilgilendiren 'imar barışı' ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Özhaseki, İstanbul Boğazı'nın düzenlemeden istisna tutulabileceğini duyurdu.

"2 HAFTA İÇİNDE TASARISI HAZIRLANACAK"

Daha önce kamuoyunda dile getirilen eleştirilerde, imar barışının bazı bölgelerdeki maddi durumu iyi olan kişileri ödüllendireceği eleştirilerinde bulunulmuştu.

İmar barışı düzenlemesi Meclis Komisyonu'nda görüşülürken, 2 hafta içerisinde tasarılaşması bekleniyor. Düzenleme mülkiyet ve imar sorunu olan, ruhsatsız binaların yanı sıra ruhsatlı fakat imar mevzuatına aykırı olarak eklentiler yapılmış yapıları da kapsıyor.

DEVLETİN KASASINA 50 MİLYAR LİRA GİRECEK

İmar Barışı düzenlemesiyle devletin kasasına 50 milyar lira civarında gelir girecek. Düzenlemeden faydalanmak isteyen vatandaşlar evlerinin veya iş yerlerinin değerinin yüzde 3'üne denk gelecek bedeli ödeyecek. Türkiye'de yaklaşık 26 milyon bağımsız birimin olduğunu ve bu birimlerin yüzde 60'a yakının imara aykırı olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki düzenlemeyle birlikte vatandaşın devletle helalleşeceğini kaydetti. Elde edilecek gelirle kentsel dönüşüm için belediyelere 0 faizli kredi imkanı sağlanacağını belirten Bakan Özhaseki, "500 bin birimin yıkılıp yeniden yapılması demek bugün itibarıyla piyasaya 150 milyar lira civarında para girmesi demek" dedi. İmar barışıyla ilgili bilinmesi gerekenler şöyle:

İMAR BARIŞI NEYİ İÇERİYOR?

Vatandaş kendi rızası ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne veya bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara müracaatını yapacak.

31 Aralık 2017'ye önce yapılan binaları kapsayacak. Başvurular 31 Aralık 2018 tarihine kadar yapılabilecek.

Arsa emlak değeri ve yapı yaklaşık maliyeti üzerinden hesaplanan bedelin yüzde 3'üne denk gelecek bedel ödenecek ve Yapı Kayıt Belgesi alınacak. Sabah'ın haberine göre, Bakanlık vatandaşa ödeme kolaylığı sağlamak için ödemelerde taksit imkânı sunacak.

Vatandaş kat irtifakına geçmek istiyorsa iki misli bedel ödeyecek.

İmar Barışı'ndan elde edilecek gelir belediyelerin kentsel dönüşüm çalışmaları için kullanılacak. Depreme dayanıklı olarak yeniden inşa edilecek binalara yüzde 0 faizle kredi imkânı sağlanacak.

İMAR BARIŞINDA NE OLACAK?

Yapı Kayıt Belgesi (YKB) alan vatandaş devlet ile helalleşecek. YKB alan vatandaş evine su, elektrik ve doğal gaz bağlatabilecek.

YKB verilen binalarla ilgili alınan yıkım kararları ile idari para cezaları iptal edilecek.

Vatandaş, evini, işyerini yasallaştırarak ekonomik değer haline getirecek. İmara aykırı dairesini veya işyerini banka kredisi için teminat olarak gösteremeyen vatandaş YKB aldığı zaman evini veya işyerini teminat olarak gösterebilecek.

Belediyeler yapının gerçek cinsi üzerinden vergisini alacak, bu sayede vergi kaybının önüne geçilecek.