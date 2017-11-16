Bakan Özhaseki: "İklim Değişikliğinin Çağımızın En Büyük Tehditlerinden Biri Olduğuna Şüphe Yoktur"

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'nin konuşması BONN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 23. Taraflar Konferansı kapsamında düzenlenen üst düzey bir oturumda konuşma yaptı.