Bakan Özhaseki, Fiji Başbakanı Bainimarama İle Görüştü

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 23. Taraflar Konferansı için Almanya'nın Bonn kentinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 23. İklim Değişikliği Taraflar Konferansı Dönem Başkanlığını yürüten Fiji Adaları Başbakanı Frank Bainimarama ve BM İklim Genel Sekreteri Patricia Espinoza'nın da bulunduğu bir ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Özhaseki, Türkiye'nin çevre alanındaki tüm taahhütlerini sürdürdüğünü belirterek, yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgi verdi. Özhaseki, Türkiye'nin enerji üretiminin yüzde 45'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiğini ifade etti.

Görüşmede 2020 yılında düzenlenecek olan 26. İklim Değişikliği Taraflar Konferansı konusu da gündeme geldi. Fiji Başbakanı Bainimarama ve BM İklim Sekreteri Espinoza'ya Türkiye'nin 26. Taraflar Konferansı'nı düzenlemek üzere resmen başvurusunu yaptığını hatırlatan Özhaseki, Türkiye'nin adaylığı konusunda destek istedi.

Türk misafirperverliğini yakinen tanıdığını ifade eden Fiji Başbakanı Türkiye'nin adaylığını destekleyeceklerini belirtti.