Bakan Özhaseki: Doğu'da 26 Bin Yeni Konuta Başladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tüm Kayserililer Yardımlaşma ve Kültür Derneği (TÜMKAYDER) tarafından 3'üncüsü gerçekleştirilen programa katıldı. Taksim'deki bir otelde düzenlenen programa, Bakan Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İbn-i Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İrfan Gündü, dernek yöneticileri ve üyeler katıldı.

"OPERASYONLARLA GELECEKTEKİ TÜM KAMBURLARDAN KURTULACAĞIZ"

Programda bir konuşma yapan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, farklı gerekçelerle bir araya gelinen ortamların kendilerine katkı sağladığını belirtti. Yıldız, "Operasyon gelecekteki tüm kamburlardan kurtarma amacıyla düzenleniyor. Adı PKK, FETÖ, PYD, YPG ve türevleri ne olursa olsa bunların hepsinin yok edileceği bir Türkiye'yi hedefliyoruz. Bu ülkenin son 10-15 yılına ortaya konulan güçlü Türkiye, bu ülkeyi yönetenlerdir. İktidar, muhalefettir, iş adamlarımızdır, STK'larımızdır, genci yaşlısı denemeden herkes buna borçludur" diye konuştu.

"HDP KÜRTLERİ IRKÇILIĞA TEŞVİK EDİYOR"

Yıldız, "HDP Kürtleri ırkçılığa teşvik ediyor. Türkiye dostlarını ayrıştırdığı kadar o yüzden bu tür kırılma noktaları, herkes ortak paydaya gün o gündür. Hiçbir ayrımı bu manada yoktur. Bulunduğumuz koltuklarda hep beraber Türkiye'nin büyümesine katkı koyacağız. Sınırların, kıymasını değiştirmek için bir teşebbüste bulunmuştur. Hamdolsun bugünlere geldik. Türkiye'nin geri götürülmek istenmesini çocuklarımız hiçbir zaman unutmayacaklar. Bütün işlemler akamete uğrayacaktır. Türkiye bütün kamburlarından kurtulacaktır" ifadelerini kullandı.

Yıldız'ın ardından bir konuşma gerçekleştiren Bakan Özhaseki, Afrin harekatıyla ilgili olarak, "Etrafımızın yangın yeri olduğu bir ortamda, birliğimiz dirliğimizi bozmasın. Önceki gün başlayan operasyonda da şehit göndermeyi nasıp etmesin" dedi.

"BİR ŞEHRİN GELECEĞİ O ŞEHRİ YÖNETENLERİN UFUKLARIYLA DOĞRU ORANTILIDIR"

Bakan Özhaseki, "Bir şehrin geleceği o şehri yönetenlerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Bu şehri bu PKK'lılara niye verdiniz? Bir yatırım yaptılar mı? Artık bunlarla aranıza bir set çekin. Silopili bir adam kalktı konuştu. Polis ve askerleri kast ediyorum. Bunlar muhtarın oğlu. Bu çatışmalar başladığında sizinkileri gördük. Allah rızası için bize sahip çıkın. Bundan sonra da örnek bir şehir oluruz. Bundan sonra yapılacak projeler var. Onları da birebir takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

"SİLOPİ'DE GÜVENLİK VE YARALARI SARMAK ASLA EKSİLMEYECEK"

Özhaseki, "Neticesinde oradaki vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya başladık. O bölgeye sık gidiyorum. Son 4-5 ayda Yüksekova, Hakkari, Şırnak, Cizre ve Silopi ve Sur'a gittim geldim. 70 bin civarında hasarlı ev var. Orada 45 bini az hasarlıydı, hepsinin hasar bedellerini ödedik. 26 bin konuta başladık. O evlerin çoğu bitti ve teslim ediyoruz. İlk zamanlar Allah'ın bir kulunu ikna edipte anlaşma yapamadık. Şimdi Silopi'de neredeyse yüzde 100'ünü ikna ettik. Cizre'de yüzde 90'lardayız, dün Sur'daydık yüzde 78'lerdeyiz. Nüfus kaydından, tapu kayıtlarından bulamadıklarımız var. Orada iki şeyin eksik edilmeyeceğini çok dikkatli bir şekilde anladık. Birincisi güvenlik, hiçbir şekilde zaaf gösterilmeyecek. Millet evine rahat gidip gelecekse ve para kazanabilecekse bu güvenden geçer. Diğer ise yaraları sarmak ve kardeşlik hukukunu geliştirmektir. Oradaki insanların beklentilerine cevap veriyoruz. Şimdi sokaklarda Türk bayraklarından geçilmiyor. Şırnak ve Hakkari'de sokaklarda Türk bayrakları var. Bu kardeşlik hukukunu vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

"ABD KAN, GÖZYAŞI VE BÖLÜCÜLÜK GETİRDİ"

"ABD Suriye'de niye var?" diye soran Özhaseki, "Hangi ülkeye gitti de demokrasi getirdi. Irak ve Libya'ya demokrasi mi geldi? Ne getirecek bunlar? Kan, gözyaşı, bölücülük. Onlarca millet var mı var. Bir araya gelmek için çırpınıyorlar. Niye burayı buluyorlar. Asrın başında cetvelle böldüler ülkelere ayırdılar, şimdi şehirleri bölüyorlar. Mahalle mahalle ayırıyorlar. Burada bölücülere katillere arka çıkanlar, Katalonya da karşı çıkıyorlar. Bir arada durmadan çırpınıyorlar. Parça parça olup küçülünce canınıza okurlar. Bizim coğrafyamızda küçük devletle barınamazlar. Yarı güzel olanın gözüne uyku girmezmiş. Bunları anlattığımızda kimse karşı çıkmıyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TÜMKAYDER Başkanı tarafından Bakan Özhaseki'ye plaket ve atkı takdim edildi. Program dua edilmesinin ardından son buldu.