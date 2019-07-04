Bakan Özersay'dan Kıbrıs görüşmeleri açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İsviçre'deki Kıbrıs görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını hatırlatarak, "Eğer uluslararası aktörler, sadece ilgili taraflara çağrıda bulunarak Kıbrıs görüşmelerinin kaldığı yerden devam etmesini, müzakerelerin sürdürülmesini isterse size şunu garanti edebilirim ki bu olmayacak." dedi.

Kaynak: AA