Bakan Özersay'dan GKRY'nin sınır kapılarında yeni uygulamalarına tepki
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Bakan Özersay'dan GKRY'nin sınır kapılarında yeni uygulamalarına tepki

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) sınır kapılarında yeni sınırlamalar uyguladığını belirterek, "İyi niyetten yoksun ve ekonomimizi hedef alan bir yaklaşım" dedi.

Bakan Özersay'dan GKRY'nin sınır kapılarında yeni uygulamalarına tepki
13.07.2020 12:11 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:14

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) sınır kapılarında yeni sınırlamalar uyguladığını belirterek, "İyi niyetten yoksun ve ekonomimizi hedef alan bir yaklaşım" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) sınır kapılarında salgınla ilgili olmayan yeni sınırlamalar devreye soktuğunu ve GKRY'deki deniz ve havalimanları üzerinden seyahat ederek KKTC'ye gelmek isteyen yabancı uyruklu kişileri sınır kapılarından kuzeye geçirmediklerini kaydetti.

Bu uygulamanın pratikte GKRY üzerinden yapılacak turizm faaliyetlerinin büyük oranda bertaraf edilmesi, öldürülmesi anlamına geldiğine işaret eden Özersay, Kıbrıslı Rumlar ile GKRY'de daimi ikameti bulunan yabancı uyrukluların geçişine izin verirken, yurt dışından gelecek diğer yabancıların (Kıbrıslı Türk değillerse) KKTC'ye geçişine izin vermeme yaklaşımının iyi niyetten yoksun ve ekonomiyi hedef alan bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, "Yeşil Hat Tüzüğü'nü AB hukukuna da aykırı bir biçimde değiştirmeye varan bu uygulama binlerce kişinin hak kaybına neden olduğu gibi bireylerin Kıbrıs adasındaki seyahat özgürlüğünü önemli ölçüde kısıtlayıcı/yasaklayıcı bir anlam taşıyor" ifadelerini kullandı.

"Haklar budanıyor"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum tarafının sınır kapılarında bir süredir salgınla ilgili olmayan yeni sınırlamaları devreye koyduğunu, 1 Temmuz'dan bu yana gerek Birleşmiş Milletler (BM) gerekse Avrupa Birliği'nden (AB) muhataplarına bu yeni kısıtlamaların salgınla ilgili olmadığını ve Yeşil Hat Tüzüğü'nden kaynaklanan geçişe dair bazı hakları budamayı, Kıbrıs Türk ekonomisine zarar vermeyi hedeflediğini anlattıklarını belirtti.

Açıklamasında, "Öyle anlaşılıyor ki ülkemizdeki bütün siyasi aktörler birlik olup buna tepki vermediği sürece Rum tarafı bu yıldırma politikasını devam ettirecek" ifadelerini kullanan Özersay, şöyle devam etti:

"Hatırlanacağı üzere daha ülkemizde Covid-19 salgını dahi ortaya çıkmadan önce Kıbrıs Rum tarafı Yeşil Hat Tüzüğü'nde bazı değişiklikler yapma düşüncesinde olduğunu açıklamış ve yabancıların sınır kapılarından geçişine dair bazı detaylar Rum basınında yer almıştı. O dönemde muhalefetin Rum tarafının bu kararlarının tam ne anlama geldiğiyle ilgili sorularını yanıtlarken Meclis kürsüsünden yaptığımız konuşmalarda Rum tarafının güney Kıbrıs deniz ve hava limanları üzerinden KKTC'ye gelecek olan yabancı turistleri engellemeyi hedeflediğine dikkat çekmiştik. Ancak o dönemde özellikle Avrupa Birliği'nin dikkatine getirmiş olduğumuz bu girişime Komisyon'un da tepki koymuş olması Rum tarafının bunu uygulamaya koymasını ya engellemiş ya da geciktirmişti. AB yetkilileri de Yeşil Hat Tüzüğü'nün Rum tarafınca tek yanlı olarak değiştirilemeyeceğine işaret etmişlerdi"

Rum tarafının bu kez Yeşil Hat Tüzüğü'nü uygulama mevzuatı adı altında bir adım attığını ancak bunu belli ki salgını fırsat bilerek yeni yürürlüğe koyduğunu belirten Özersay, GKRY'deki deniz ve havalimanları üzerinden seyahat ederek KKTC'ye gelmek isteyen yabancı uyruklu kişileri (ister AB üyesi bir ülke vatandaşı olsunlar isterse üçüncü ülke) sınır kapılarından kuzeye geçirmediklerini kaydetti.

"İyi niyetten yoksun ve ekonomimizi hedef alan bir yaklaşım"

Özersay, bu sıkıntının son 10 gündür Metehan sınır kapısında yaşandığını, Beyarmudu sınır kapısında Rum kontrol noktası bulunmadığından oradan kuzeye geçen yabancıların ise bu kez kuzeyden güneye geçişine sıkıntı çıkarıldığını ifade etti. Özersay, "Bu engelleme girişimlerini şimdi kendi kontrol noktalarının bulunmadığı İngiliz Egemen Üs bölgelerinden geçecek olanlara da genişletmek için Birleşik Krallık yetkilileri üzerinden sürdürmeye çalışıyorlar. Öyle anlaşılıyor ki kişilerin kökenine bakarak, örneğin Kıbrıs kökenli olan yabancı uyrukluların geçişine izin verip diğer yolculara izin vermeyecekler" dedi.

Özersay, "Bu uygulama pratikte Güney Kıbrıs üzerinden yapılacak turizm faaliyetlerinin büyük oranda bertaraf edilmesi, öldürülmesi anlamına geliyor. Kıbrıslı Rumlar ile Güney Kıbrıs'ta daimi ikameti bulunan yabancı uyrukluların geçişine izin verirken yurt dışından gelecek diğer yabancıların (Kıbrıslı Türk değillerse) KKTC'ye geçişine izin vermeme yaklaşımı iyi niyetten yoksun ve ekonomimizi hedef alan bir yaklaşımdır. Yeşil Hat Tüzüğü'nü AB hukukuna da aykırı bir biçimde değiştirmeye varan bu uygulama binlerce kişinin hak kaybına neden olduğu gibi bireylerin Kıbrıs adasındaki seyahat özgürlüğünü önemli ölçüde kısıtlayıcı/yasaklayıcı bir anlam taşıyor" ifadelerini kullandı.

"Bu yanlış ve zarar veren uygulama değiştirilmeli"

Temmuz ayı başından itibaren önce BM ardından Birleşik Krallık ve AB yetkililerinin dikkatine getirdikleri bu yanlış ve zarar veren uygulamanın değiştirilmesi gerektiğine işaret eden Özersay, bu açıdan uluslararası alanda mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. Özersay, "Umarım bir an önce Kıbrıs Türk ekonomisine zarar veren ve bireylerin Kıbrıs adasında serbest dolaşımını daha da kısıtlayan bu yanlış uygulamalarını gözden geçirip sonlandırırlar ve bizi benzer adımlar atmak zorunda bırakmazlar" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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