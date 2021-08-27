Bakan Özer: Yüz yüze eğitimi başlatmak için yoğun bir çaba içindeyiz
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Bakan Özer: Yüz yüze eğitimi başlatmak için yoğun bir çaba içindeyiz

Bakan Özer: Yüz yüze eğitimi başlatmak için yoğun bir çaba içindeyiz
Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Prof. Dr. Mahmut Özer, ilk resmi ziyaretini İzmir'e gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Prof. Dr. Mahmut Özer, ilk resmi ziyaretini İzmir'e gerçekleştirdi. Bakan Özer, tüm kademelerde yüz yüze eğitimin başlatılmasına sayılı günler kala yoğun bir çaba içerisinde olduklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, ilk resmi ziyaretini İzmir'e yaptı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret eden Bakan Özer, valilik defterini imzaladı. İzmir Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür ve ilçe milli eğitim müdürlerinin de katıldığı toplantı öncesi açıklamada bulunan Bakan Özer, "İlçelerimizde, belde ve köylerimizde eğitimi yüz yüze başlatmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. An itibariyle Türkiye'nin tüm bölgelerinde bulunan okullarımızın maskeden dezenfektan ve temizlik malzemelerine kadar tüm ihtiyaçları giderilmiş durumdadır. Tüm okullarımıza gerekli destekleri sağladık. Bakanlığımıza bağlı merkez teşkilattaki tüm arkadaşlarımız sahada illerimizde, ilçelerimizde hazırlık çalışmalarını kontrol ediyorlar. Ben de bugün ilk resmi ziyaretimi İzmir'e yapmış bulunuyorum. İzmir'deki hazırlıkları ve çalışmaları sayın Valimiz, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz ile masaya yatıracağız. İzmir'de eğitimin kalitesinin arttırılması ve benzeri diğer konuları da ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. Sayın Valimize İzmir'deki eğitimin kalitesinin artması adına desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.  


Bakan Özer: Yüz yüze eğitimi başlatmak için yoğun bir çaba içindeyiz
Bakan Özer: Yüz yüze eğitimi başlatmak için yoğun bir çaba içindeyiz
Bakan Özer: Yüz yüze eğitimi başlatmak için yoğun bir çaba içindeyiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman

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Bakan Özer: Yüz yüze eğitimi başlatmak için yoğun bir çaba içindeyiz - Haberler
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