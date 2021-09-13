BAKAN ÖZER: YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VEREN SINIF SAYISI OLDUKÇA DÜŞÜK - Haberler
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BAKAN ÖZER: YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VEREN SINIF SAYISI OLDUKÇA DÜŞÜK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısının oldukça düşük olduğunu belirterek "Bu şunu gösteriyor; şu anda Covid-19 salgını ortamında en güvenli yer okullardır.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısının oldukça düşük olduğunu belirterek "Bu şunu gösteriyor; şu anda Covid-19 salgını ortamında en güvenli yer okullardır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak en son kapatılacak yerlerin okullar olduğu irademiz aynen devam etmektedir" dedi.

Bir dizi ziyaret ve toplantı için Mersin'e gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, beraberinde AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz ile Mersin Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Özer, 6 Eylül'de 81 ilde yüz yüze eğitime 57 bin 108 okulda başlandığını belirtti. Bu okullarda 850 bin dersliğin bulunduğunu ifade eden Özer, Sağlık Bakanlığı ile belirledikleri kriterler çerçevesinde tüm okullarda bu kriterlere riayet edilerek bir haftayı tamamladıklarını söyledi.

Özer, 850 bin derslikten sadece 198'inde vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini belirterek "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile belirlediğimiz kriterler, Covid-19 salgınında okullarda yüz yüze eğitim devam ederken uyulması gereken kuralların çoğu, kıta Avrupa'sında, farklı ülkelerde uygulanan kurallarla büyük oranda örtüşüyor. Bir haftalık süreçte gelinen nokta, sağlık kurallarına uyduğumuz zaman süreci ne kadar başarılı şekilde yönetebileceğimizi gösteriyor. Türkiye'de eğitim sisteminin ölçeği çok büyük. Yaklaşık 18 milyon öğrencimiz, 1,2 milyon öğretmenimiz, 115 bin temizlik görevlimiz, 100 binin üzerinde idari personelimizin olduğu, 20 milyona yakın insanımızın yer aldığı eğitim sisteminden bahsediyoruz. Vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı oldukça düşük. Bu şunu gösteriyor; şu anda Covid-19 salgını ortamında en güvenli yer okullardır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak en son kapatılacak yerlerin okullar olduğu irademiz aynen devam etmektedir. Diğer taraftan bildiğiniz gibi virüs sadece okulları seçmiyor. İnsanların yaşadığı, etkileşim içerisinde olduğu tüm mekanlarda virüsün yayılma potansiyeli var" diye konuştu.

'400 MİLYONLUK YATIRIM DEVAM EDİYOR'

Özer, Mersin'de 17 bin 407 sınıf bulunduğunu, bunlardan sadece 18'inde yüz yüze eğitime ara verildiğini aktararak "Mersinimiz'de 2021 yılı içerisinde hem mevcut yeni yatırımlar hem de depremle ilgili güçlendirme, yık-yap kapsamındaki 400 milyonluk yatırımımız devam ediyor. Bu kapsamda Mersin'de 2 elektronik sınav merkezi var. Elektronik sınav merkezindeki yaklaşımımız, mümkün olduğunca erişimi artırmaya çalışıyoruz. Kolay erişilebilir olmasını sağlıyoruz. Mersin'e şu anda 8 yeni elektronik sınav merkezi yapacağız ve bu sayıyı 10'a çıkarmış olacağız. Hakikaten mümkün olduğu kadar özel eğitim anaokullarının erişilebilir, vatandaşlarımızın rahatça hizmet alacağı anaokulları haline gelmesini istiyoruz. Daha önceden sadece 28 ilde varken sayısını 112'ye çıkararak bunu 81 ile yaygınlaştırmıştık. İnşallah, bunu artırmaya devam edeceğiz. Mersin'de de bir tane özel eğitim anaokulu varmış. 4 özel eğitim anaokulu yapacağız ve bu sayıyı 5'e çıkaracağız. Bunun da müjdesini buradan vermiş olayım. Bilim ve sanat merkezleriyle ilgili Mersin'de kapasite gayet iyi kullanılıyor. Erdemli ilçemizin bu konudaki talebini kabul ettik. Erdemli ilçemize yeni bir bilim ve sanat merkezi yapacağız. Bunların ödeneklerini inşallah pazartesiden itibaren göndereceğiz, hızlı bir şekilde hizmete alınacak" dedi.

'LİSELER İHTİYAÇ DUYULAN ÜRÜNLERİ ÜRETİYOR'

Özer, daha sonra Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okulun üretim atölyesinde inşaat teknolojisi alanı öğrencilerinin yaptığı standı gezen Özer, kaba inşaatın aşamalarını gösteren bir ev maketi ile güneş paneliyle çalışan sokak hayvanları besleme evini inceledi. Okulda öğrencilerin ürettiği kolonya, dezenfektan, hijyen ürünleri hakkında da bilgi alan Özer, öğrencilerle sohbet etti. Özer, burada gazetecilere, mesleki ve teknik liselerin koronavirüs sürecinde toplumun ihtiyacı olan ürünleri ürettiğini söyledi.

BAKAN ÖZER: YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VEREN SINIF SAYISI OLDUKÇA DÜŞÜK

BAKAN ÖZER: YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VEREN SINIF SAYISI OLDUKÇA DÜŞÜK

BAKAN ÖZER: YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VEREN SINIF SAYISI OLDUKÇA DÜŞÜK

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BAKAN ÖZER: YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VEREN SINIF SAYISI OLDUKÇA DÜŞÜK
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Haber: BAKAN ÖZER: YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VEREN SINIF SAYISI OLDUKÇA DÜŞÜK - Haberler
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