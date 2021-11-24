Bakan Özer: "Türkiye tarihinde ilk kez öğretmenler kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşmuş olacaklardır"
AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye gelişi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve 81 ilden öğretmenleri kabul etti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye gelişi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Tbmm - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve 81 ilden öğretmenleri kabul etti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kabulde konuşma yaptı,