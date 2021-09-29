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Bakan Özer: "Türkiye genelinde öğrencilerin okula devam oranı yüzde 95'in üzerinde"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Özer:

Ankara'da lise öğrencileriyle buluşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Türkiye genelinde devam oranı yüzde 95'in üzerinde.

ANKARA (İHA) - Ankara'da lise öğrencileriyle buluşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Türkiye genelinde devam oranı yüzde 95'in üzerinde. Bu, velilerin ve öğrencilerimizin artık önlemleri alarak okula devam etme noktasında bir kaygılarının olmadığını gösteriyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'nın çeşitli ilçelerinden gelen Anadolu lisesi, fen lisesi, imam hatip lisesi, güzel sanatlar lisesi ile mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleşen buluşmada yüz yüze eğitimin yeniden başlaması konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını belirten Bakan Özer, salgın şartlarında alınması gereken önlemlere uymanın öneminin altını çizdi. "Uzun bir aradan sonra yeniden yüz yüze eğitime başlarken istedik ki öğrencilerimizi dinleyelim, bir ihtiyacınız var mı? Yüz yüze eğitimden, Bakanlığın yürüttüğü faaliyetlerden memnun musunuz? Bizden ne gibi beklentileriniz var" diyerek sözü öğrencilere bırakan Bakan Özer, öğrencilerin öneri ve isteklerini dinledi. Yaklaşık bir buçuk yıldır öğretmenleri ve arkadaşlarından uzak kaldıkları için onları çok özlediklerini ifade eden öğrenciler, yüz yüze eğitimin devamı konusundaki hassasiyetleri için Bakan Özer'e teşekkür etti.

"Yüz yüze eğitim sürecindeki bu kararlılığınız ve cesur yürekliliğinizden dolayı teşekkür ediyoruz"

Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi'nden Ufuk Kemal Altunsoy, yüz yüze eğitime geçilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yüz yüze eğitim, çevrim içi eğitimden kat kat daha iyi oldu. Okulların açılması bizim için çok mükemmel oldu" dedi.

Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Enes Yaşar, "Yüz yüze eğitim sürecindeki bu kararlılığınız ve cesur yürekliliğinizden dolayı teşekkür ediyoruz" diyerek okulda ihtiyaç duydukları konularda taleplerini Bakan Özer'e iletti.

Çankaya Cumhuriyet Fen Lisesi öğrencisi Esma Aktürk de uzun süre devam eden uzaktan eğitim nedeniyle hareketsiz kaldıklarını belirterek, bu yüzden yeni dönemde kültür, sanat ve sportif etkinliklere daha çok yer verilmesini istedi. Bunun üzerine Bakan Özer, "Okul ortamlarını çok daha zenginleştireceğiz. Bu bağlamda çocuklarımızın kültür, sanat ve sportif etkinliklere daha aktif katılması için çeşitli programlar yapıyoruz" diye konuştu.

Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Selin Badem, "Yüz yüze eğitim çok iyi gidiyor. Bu sürece yaptığınız katkıdan dolayı çok teşekkür ediyoruz" diyerek okulunda ihtiyaç duydukları bazı konulardaki taleplerini Bakan Özer'e iletti.

"ÖĞRENCİLERİN OKULLARA DEVAM ORANI YÜZDE 95'İN ÜZERİNDE"

Görüşmenin ardından değerlendirmede bulunan Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Şu anda temel eğitim ve ortaöğretimde öğrencilerin okullara devam oranı çok yüksek. Türkiye genelinde devam oranı yüzde 95'in üzerinde. Bu, velilerin ve öğrencilerimizin artık önlemleri alarak okula devam etme noktasında bir kaygılarının olmadığını gösteriyor. Bu süreçte en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması. Süreçte sınıf bazlı bir önlem yaklaşımı yürütüyoruz. Bu kapsamda 850 bin sınıfımız var. Vaka nedeniyle zaman zaman bazı sınıflar uzaktan eğitime geçebilir ama önemli olan açık sınıfların varlığını sürdürmesidir. Diğer taraftan 14 gün ara veren sınıflarımız, dijital platformlar üzerinden canlı sınıf uygulaması ile derslerine devam edebiliyor."

Bakan Özer, öğrencilerin okulları ile ilgili taleplerinin de hızla karşılanacağını ifade etti. Daha sonra öğrenciler de toplantıya ilişkin duygu ve düşüncelerini aktardı. Cumhuriyet Fen Lisesi öğrencisi Esma Aktürk, toplantının çok verimli geçtiğini dile getirerek, "Çok verimli bir toplantıydı, bütün öğrencilere söz hakkı verildi, herkes dilek ve görüşlerini belirtti" dedi.

Hem esprilerin yapıldığı hem de ciddi konuların konuşulduğunu dile getiren Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Selin Badem ise, "Öğrenciler tek tek eksiklerini ve mutlu oldukları konuları söylediler. Özellikle ben de yüz yüze eğitimin açılmasından dolayı Sayın Bakan'a teşekkürlerimi ilettim" açıklamasında bulundu.

Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Hesna Yasav, Bakan Özer'in kendileriyle ilgilendiğini ifade ederek, "Tüm istek ve önerilerimizi dinledi, hepsine de çözümler bulduk. Gergin bir ortam olacağını düşünüyorduk ama şu an çok rahatım. O yüzden çok teşekkür ederim" diye konuştu.

(Utku Şimşek/İHA)

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