Bakan Özer: "Özel eğitim materyallerini Milli Eğitim Bakanlığı dışarıdan satın almıyor" - Haberler

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Bakan Özer: "Özel eğitim materyallerini Milli Eğitim Bakanlığı dışarıdan satın almıyor"

AA, Bayram Akkaya - Güncel
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Özel Eğitim Uygulama Okullarında Kurulacak Beceri Uygulama Alanlarının Tanıtımı ve Malzemelerinin Dağıtımı Programı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mesajının okunması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Özel...

Özel Eğitim Uygulama Okullarında Kurulacak Beceri Uygulama Alanlarının Tanıtımı ve Malzemelerinin Dağıtımı Programı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mesajının okunması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Özel Eğitim Uygulama Okullarında Kurulacak Beceri Uygulama Alanlarının Tanıtımı ve Malzemelerinin Dağıtımı Programı"na katıldı. (2)

Bakan Özer: Özel eğitim materyallerini Milli Eğitim Bakanlığı dışarıdan satın almıyor

Bakan Özer: Özel eğitim materyallerini Milli Eğitim Bakanlığı dışarıdan satın almıyor

Bakan Özer: Özel eğitim materyallerini Milli Eğitim Bakanlığı dışarıdan satın almıyor

AA / Bayram Akkaya - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ziya Selçuk, Güncel, Haberler

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