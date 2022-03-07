Bakan Özer: "Özel eğitim materyallerini Milli Eğitim Bakanlığı dışarıdan satın almıyor"
AA, Bayram Akkaya - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Özel Eğitim Uygulama Okullarında Kurulacak Beceri Uygulama Alanlarının Tanıtımı ve Malzemelerinin Dağıtımı Programı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mesajının okunması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Özel...
Özel Eğitim Uygulama Okullarında Kurulacak Beceri Uygulama Alanlarının Tanıtımı ve Malzemelerinin Dağıtımı Programı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mesajının okunması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Özel Eğitim Uygulama Okullarında Kurulacak Beceri Uygulama Alanlarının Tanıtımı ve Malzemelerinin Dağıtımı Programı"na katıldı. (2)