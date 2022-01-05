BAKAN ÖZER OKULLARIN KAPANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL - Haberler
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BAKAN ÖZER OKULLARIN KAPANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ara verilmeyeceğini belirterek, Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz dedi.

ŞANLIURFA (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ara verilmeyeceğini belirterek, Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Vali Abdullah Erin ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Özer, ilk olarak Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Özer, günlük koronavirüs vaka sayılarını takip ettiklerini ve okullarda eğitimin devam edeceğini belirterek, Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz. 'Omicron' varyantının yayılması hızlanıyor ancak şu an için okullarımızda önlemlerini değiştireceğimiz yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil diye konuştu.

BAKAN ÖZER OKULLARIN KAPANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

BAKAN ÖZER OKULLARIN KAPANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

BAKAN ÖZER OKULLARIN KAPANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması Açıklaması

 Milli Eğitim Bakanı Özer: '(Omicron varyantı) Şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir...

Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Omicron varyantı) Şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir...

 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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