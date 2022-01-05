Bakan Özer: Okulların kapanması söz konusu değil - Haberler
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Bakan Özer: Okulların kapanması söz konusu değil

Bakan Özer: Okulların kapanması söz konusu değil
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ara verilmeyeceğini belirterek, "Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

ŞANLIURFA (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ara verilmeyeceğini belirterek, "Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Vali Abdullah Erin ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Özer, ilk olarak Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Özer, günlük koronavirüs vaka sayılarını takip ettiklerini ve okullarda eğitimin devam edeceğini belirterek, "Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz. 'Omicron' varyantının yayılması hızlanıyor ancak şu an için okullarımızda önlemlerini değiştireceğimiz yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil" diye konuştu.


Bakan Özer: Okulların kapanması söz konusu değil

Bakan Özer: Okulların kapanması söz konusu değil

Bakan Özer: Okulların kapanması söz konusu değil

Bakan Özer: Okulların kapanması söz konusu değil

Bakan Özer: Okulların kapanması söz konusu değil

Bakan Özer: Okulların kapanması söz konusu değil

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