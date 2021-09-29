Bakan Özer: Okula devam oranı yüzde 95'in üzerinde

ANKARA (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu anda temel eğitim ve ortaöğretimde öğrencilerin okullara devam oranı çok yüksek. Türkiye genelinde devam oranı yüzde 95'in üzerinde. Bu, velilerin ve öğrencilerimizin artık önlemleri alarak okula devam etme noktasında bir kaygılarının olmadığını gösteriyor" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Özer, Ankara'nın çeşitli ilçelerinden Anadolu lisesi, fen lisesi, imam hatip lisesi, güzel sanatlar lisesi ile mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Bakanlıktaki buluşmada öğrencilerle sohbet eden Özer, yüz yüze eğitimin yeniden başlaması konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını ve salgın şartlarında alınması gereken önlemlere uymanın önemli olduğunu vurgulayarak "Şu anda ana odağımız, okulların yüz yüze eğitime devam etmesi. Bu süreçte 4'üncü haftamızı başarılı bir şekilde tamamlamak üzereyiz. Süreç, planlandığı gibi ilerliyor. Uzun bir aradan sonra yeniden yüz yüze eğitime başlarken istedik ki öğrencilerimizi dinleyelim; bir ihtiyacınız var mı, yüz yüze eğitimden, bakanlığın yürüttüğü faaliyetlerden memnun musunuz, bizden ne gibi beklentileriniz var?" dedi.

Bakan Özer ayrıca öğrencilerin okulları ile ilgili taleplerinin de hızla karşılanacağını belirterek, görüşme sonunda öğrencilere hediyeler verip, fotoğraf çektirdi.