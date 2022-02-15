Bakan Özer: Öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili yönetmelik hazır (3)

MESLEK LİSESİNDE BAŞARI ÇITASI YÜLSELDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Güneydoğu İlleri Mesleki Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Bakan Özer, meslek liselerinin, bir zamanlar başarılı öğrencilerin gitmek istemediği okul türünden olduğunu ancak günümüzde kapasitesi artan patent, faydalı model, marka, tasarım, tescil üreten ve tarihinde ilk defa yurt dışına ihracat yapan bir okul türüne dönüştüğünü belirtti. Bakan Özer, geçmişe bakıldığı zaman meslek liselerine önemli bir müdahale olduğunu gördüklerini ve 28 Şubat 1999 yılında yapılan ve sadece mesleki eğitimin değil, imam hatiplerin üniversiteye ulaşımını kısıtlayan katsayılı uygulamasının ülkede 10 yıldan fazla uygulandığını söyledi. Mesleki eğitimlere bu sistemde başarılı öğrencilerin gitmemeye başladığını, çünkü üniversite yolunun kapalı olduğunu dile getirdi.

Konuşmalarının ardından Bakan Özer ve beraberindekiler kitap fuarını gezdi.