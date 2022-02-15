Bakan Özer: Öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili yönetmelik hazır

GAZİANTEP (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yönetmeliğin hazır olduğunu ve tüm eğitim paydaşlarının görüşlerine açtıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Gaziantep Valiliğini ziyaret eden Özer, burada İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, kanun ile ilgili tüm yönetmeliğin hazır olduğunu ve tüm eğitim paydaşlarının görüşlerine açtıklarını söyledi. Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı yönünden tarihi bir gün olduğunu ve 60 yıllık özlem olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 7354 sayılı kanunla ilk defa yasalaşıp yürürlüğe girdiğini kaydetti.

?Milli Eğitim Bakanı Özer, Gaziantep'te eğitim ile ilgili bütünlük olduğunu, belediyenin arsa temini ve okulların ihtiyaçlarını karşıladığını ifade etti, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e de sorunların çözümü konusunda istişarelerinden dolayı teşekkür etti. Özer, kentte eğitim ile ilgili yatırımların süreceğini de sözlerine ekledi.