Bakan Özer, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Mahmut Özer, bakanlık bürokratları ve öğretmenlerle birlikte Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Özer ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Özer, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Bakan Özer, deftere şunları yazdı:

Özer, daha sonra öğretmenlerle Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.