Bakan Özer: 'Öğretmen Bilişim Ağı'nı kurduk

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmenlerimize uzaktan eğitimde, seçeneklerini zenginleştirmek için 'Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) kurduk. Bu platformu ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 2 haftalık tatilde uygulayacağız. Bu tarihler arasında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2022 Mali Yılı Bütçesi'nin sunumunu yaptı. Bakan Özer, 2022 Mali Yılı Bütçesi'ni, "Toplumun tüm kesimlerini içine alan örgün ve yaygın eğitim- öğretim hizmetlerini yürütebilmek için eğitim bütçemiz, 274 milyar 384 milyon 474 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sini oluşturmaktadır" ifadeleriyle açıkladı.

"Bu dönemde, 679 bin 386 öğretmenimiz en az bir eğitim içeriğini tamamlayarak sertifika aldı. Bazı öğretmenlerimizin ise kendi istekleriyle birden çok eğitime katıldıklarını gözlemledik. Böylece bir haftalık ara tatilde sertifikalı toplam eğitim sayısı, 886 bin 233'e yükseldi. Öğretmenlerimize uzaktan eğitimde, eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) kurduk. Bu platformu ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 2 haftalık tatilde uygulayacağız. Bu tarihler arasında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim. Bu tarihler arasında öğretmenlerimiz öğrenciler gibi okullara gitmeden uzaktan eğitimle mesleki gelişimlerini sağlayabileceklerdir."

Günümüzde en iyi #yatırım aracı sizce nedir? — Haberler (@Haberler) December 11, 2021

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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