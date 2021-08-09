Bakan Özer, LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye...
Bakan Özer, LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi.
Bakan Özer, LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin