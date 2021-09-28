Bakan Özer, KKTC Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu'nu ağırladı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, KKTC'li mevkidaşı Olgun Amcaoğlu'nun ziyaretinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu tür görüşmelerin iki ülke arasındaki mevcut bağlara güç kattığını ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özverili halkı, çağdaş kurumları ve çoğulcu demokrasisi ile hızla gelişen bir devlet olduğunu belirten Özer, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yüreğimizde ayrıcalıklı bir yeri vardır. Birlik ve beraberliğimiz Kıbrıs Türk halkının parlak geleceğinin en önemli teminatıdır" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki eğitim iş birliğinin gelişerek devam edeceğine inandığını kaydeden Bakan Özer, "Özellikle Bakanlığımızın geliştirmiş olduğu dijital altyapı EBA'nın ülkenizde öğretmen ve öğrencilerin hizmetine açılmış olmasını, iş birliklerimiz kapsamında önemli bir mihenk taşı olarak değerlendiriyoruz. Açılmasının üzerinden henüz bir yıl geçmeden KKTC EBA üzerinde yazılım, müfredat uyumu gibi çalışmaların büyük bir oranda tamamlanmış olmasından da ayrıca memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri konusundaki iş birliğine de değinen Özer, şunları söyledi:

"Özel Çocuklara Özel Materyaller Projesi kapsamında, orta ve ağır düzey zihin/otizm öğrencilerine yönelik materyaller, ülkenizdeki özel çocuklara ulaştırılması amacıyla Bakanlığınıza teslim edilmiştir. Ayrı bir hassasiyet gerektiren bu alanda, imkanlar doğrultusunda gereken destekleri vermeye devam edeceğimizi bilmenizi isterim."

İki ülke arasında devam eden kardeş okul uygulamasına salgın koşulları dikkate alınarak önümüzdeki dönemde de devam edilmesinin mümkün olduğunu belirten Bakan Özer, "Bunun yanı sıra planlamış olduğumuz çeşitli mesleki gelişim programlarını öğretmenlerimizin de istifadelerine sunduk. Benzer hizmet içi çalışmaları karşılıklı imkanlar çerçevesinde devam ettirebileceğimiz kanaatindeyim. Ayrıca, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve desteklenmesi konusunda da desteğimiz devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Türkiye olarak KKTC'nin eğitim altyapısının güçlendirilmesi için gerekli adımların atılacağını söyleyen Bakan Özer, "Özellikle, üniversitelerinizin uluslararası toplumda da tanınırlığının artırılması ve ülkenizin eğitim açısından önemli bir merkez olması için gerekli faaliyetleri eş güdüm içerisinde yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ise Türkiye tarafından dijital eğitim, hizmet içi eğitim, mesleki eğitim ve materyal konusunda verilen desteklerin ülkedeki yaklaşık 53 bin öğrenci ve 6 bin öğretmen için çok önemli olduğunu belirterek katkılardan dolayı teşekkürlerini sundu.