Son dakika haber: Bakan Özer: İşverenin 'Eleman bulamıyorum' mazereti kalmayacak

Bakan Özer: İşverenin 'Eleman bulamıyorum' mazereti kalmayacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM'de kabul edilen mesleki eğitim stajına devlet katkısını da içeren düzenleme ile daha verimli dönemin başladığını söyledi. Özer, " Türkiye'deki şikayet edilen genç işsizlik oranlarının azaltılmasında mesleki eğitim merkezleri çok aktif olacak. Artık işverenin de 'Aradığım elemanı bulamıyorum' mazereti ortadan kalkmış olacak çünkü mesleki eğitim merkezi üzerindeki eğitimde işveren üzerinde hiçbir maddi yük olmayacak, devlet tamamını üstlenmiş olacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, DHA'ya yaptığı açıklamada, TBMM'de kabul edilen mesleki eğitim stajına devlet katkısını da içeren düzenlemenin çok önemli olduğunu söyledi. Bakan Özer, mesleki eğitimin, ülkelerin ekonomik kalkınmasında ihtiyaç duyulan insan kaynaklarının yetiştirilmesinde önemli rol oynadığını dile getirerek, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki teknik eğitime çok büyük önem veriyoruz. Bir taraftan mesleki teknik ve Anadolu liselerindeki niteliği artırırken ve sektörle iş birliklerini güçlendirirken diğer taraftan özellikle mesleki eğitim merkezlerindeki kapasiteyi artırmaya da büyük önem veriyoruz. Mesleki eğitim merkezleri öğrencilerin haftada 1 gün okula gittikleri 4 gün iş ortamında eğitim aldıkları ve Almanya'daki dual mesleki eğitimin Türkiye'deki karşılığı" dedi.

Bakan Özer, 'Kütüphanesiz okul kalmayacak' projesi kapsamında yıl sonuna kadar tüm okullarda kütüphane oluşturulacağını, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1,5 ayda 13 bin 500 okula yeni kütüphane yapıldığını duyurduğunu söyledi. Projenin, Emine Erdoğan'ın himayesinde 26 Ekim'de başladığını hatırlatan Özer, 31 Aralık itibarıyla ilkokul, ortaokul ve liselerde kütüphanesiz okulun kalmayacağını belirtti. Eğitimde fırsat eşitliğine büyük önem verdiklerini vurgulayan Özer, "Okullar arası imkan farklılıklarının azaltılması, tüm kademe ve sınıf seviyelerinde tüm okullarımızın mümkün olduğu kadar aynı imkanlara sahip olması anlamına geliyor. Tüm okullarda kütüphane olması bu eşitlik ve imkan farklılıklarını azaltmak için çok önemli bir adım. Okullarda öğrencilerimizin kitapla kitap dünyasıyla hemhal olması, boş vakitlerinde o kütüphaneden yararlanması ve kitabın okulun kalbi olması ve bu kalbin tüm okullarda atması çok kıymetli bir şey. Cumhurbaşkanı'mızın açıklamış olduğu gibi 1,5 ay içerisinde 13 bin 500 okula yeni kütüphane yapıldı. İnşallah bu ay sonu itibarıyla da tamamlanmış olacak. Bundan sonra kütüphanelerin içeriğini kitap ve dijital içerik açısından zenginleştirmeyle ilgili adımlar atacağız. Kütüphane gündemimizden hiç düşmeyecek" dedi.