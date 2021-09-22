Milli Eğitim Bakanı Özer, İstanbul'da ilçe milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'da ilçe milli eğitim müdürleriyle değerlendirme toplantısı düzenledi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlükte gerçekleştirilen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın yanı sıra 39 ilçenin milli eğitim müdürü katıldı.

Yüz yüze eğitim sürecinin değerlendirildiği toplantıda, okulları sağlıklı ve güvenli bir şekilde açık tutmak için Milli Eğitim Bakanlığının Sağlık Bakanlığı ile belirlediği kurallara hassasiyetle uyulmasının önemi üzerinde duruldu.