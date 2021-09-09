Bakan Özer: İşlem bekleyen doğal gaz dönüşüm talebi kalmadı
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Bakan Özer: İşlem bekleyen doğal gaz dönüşüm talebi kalmadı

Bakan Özer: İşlem bekleyen doğal gaz dönüşüm talebi kalmadı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu an itibarıyla bakanlığımızda işlem için bekleyen tek bir doğal gaz dönüşüm talebi kalmadı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu an itibarıyla bakanlığımızda işlem için bekleyen tek bir doğal gaz dönüşüm talebi kalmadı. 2022 yılının ilk 6 ayında doğal gaz erişimi olan tüm illerimizde bu konudaki çalışmaları tamamlayacağız" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021 yılının ilk 8 ayında doğal gaz dönüşümü için illere 169 milyon lira ödenek gönderildi. Eylül ayının ilk haftasında ise tüm talepler karşılanarak, 81 ile 372 milyon lira ödenek gönderildi. Okulların doğal gaz dönüşüm çalışmaları ile ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Özer, "Bakanlık olarak okullarımızın doğal gaz dönüşümlerini tamamlamak istiyoruz. Bu amaçla illerimizin taleplerini hızla değerlendirdik ve 81 ilimizin tüm taleplerini karşılayarak 372 milyon liralık ödeneği illerimize gönderdik. Şu an itibarıyla bakanlığımızda işlem için bekleyen tek bir doğalgaz dönüşüm talebi kalmadı. 2022 yılının ilk 6 ayında doğal gaz erişimi olan tüm illerimizde bu konudaki çalışmaları tamamlayacağız" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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