BAKAN ÖZER: HEM İŞVERENİMİZ HEM ÖĞRENCİMİZ İÇİN ÇOK CAZİP BİR MESLEKİ EĞİTİM MODELİNİ HAYATA GEÇİRMİŞ BULUNUYORUZ

İZMİR (Habermetre) - Bakan Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İzmir'e gitti. Programı kapsamında İTOB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile MESEM Temel Atma Töreni'nde konuşan Bakan Özer, gelecek yıl okulun inşasının tamamlanmasını amaçladıklarını belirterek emeği geçenleri tebrik etti.

İstihdamı artıracak yeni mesleki eğitim modeli ile Türkiye'nin bu alanda yeni bir döneme girdiğini belirten Özer, şunları kaydetti: "Mesleki eğitimde yeni bir döneme girdik. Artık mesleki eğitimde işverenler mesleki teknik Anadolu liselerinde eğitim alanların mezun olmalarını beklemiyorlar. Artık biz işverenlerimizi mesleki eğitim süreçlerinin tamamına dahil ettik. Artık mesleki eğitimde müfredatı birlikte güncelliyoruz. Öğrencilerimizin işletmede beceri eğitimlerini işverenlerimizle, sektör temsilcilerimizle birlikte planlıyoruz. Mesleki eğitimin kalitesi için çok kritik olan öğretmenlerimizin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini de ilk defa işverenlerimizle birlikte sistematik olarak planlıyoruz. Orada tek bir şey istiyoruz: İstihdamda öncelik. Çünkü biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak iş gücü piyasamıza insan kaynağı yetiştiriyoruz. Dolayısıyla biz iş gücü piyasasındaki sektör temsilcilerimiz eğitim sürecine dahil ettiğimiz zaman mesleki eğitimin kalitesi arttığı gibi aynı zamanda istihdam edilebilirlik de artıyor. "

Öğrencilerin ücretini devlet karşılayacak

Yakın zamanda mesleki eğitimde attıkları adımların sonuçlarını kısa sürede alacaklarını belirten Özer, şöyle devam etti: "Düzenlemeyle her ay mesleki eğitim merkezine devam eden öğrencilerin almış olduğu asgari ücretin üçte birinin yükünü işverenin üzerinden aldık, devlet olarak biz üstlendik. Artık mesleki eğitim merkezlerine devam eden tüm öğrencilerin ücretleri devlet tarafından karşılanacak. İşverenden tek beklediğimiz şey, çok daha nitelikli bir şekilde öğrencilerimizin eğitim almalarını ve mezun olduklarında da onları kendi işletmelerinde istihdam etmelerini sağlamak. Bir diğer önemli değişiklik ise 3 yılın sonunda kalfa olan öğrencilerimiz artık asgari ücretin üçte biri kadar ücret almayacaklar, asgari ücretin yarısı kadar ücret alacaklar. Yani 25 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı'mızın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle şu anda mesleki eğitim merkezindeki her öğrencimiz yaklaşık 1400 lira aylık ücret alacak. Kalfalarımız da yaklaşık 2 bin 125 lira ücret almış olacaklar. "

"Aradığım elamanı bulamıyorum retoriği artık tarih olacak"

Hem işveren için hem de öğrenciler için çok cazip bir mesleki eğitim modelini hayata geçirdiklerini anlatan Özer, "Bundan sonra mesleki eğitim merkezleri için ayrı binalar yapmayacağız. Her mesleki teknik Anadolu lisesi için aynı zamanda mesleki eğitim merkezi programını da açacağız. Artık işletmelerin içinde mesleki eğitim merkezi açmaya başladık. Yaklaşık 25 bin gencimize İstanbul'da turizm alanında hem mesleki eğitim vereceğiz hem de onların istihdamını sağlamış olacağız. Kimin eleman ihtiyacı varsa Milli Eğitim Bakanlığı olarak oraya koşacağız. Yani 1999'daki o katsayı uygulamasının 10 yıl uygulanmasından sonra Türkiye'ye miras olarak kalan 'Aradığım elamanı bulamıyorum. ' veya 'Bulsam da istediğim nitelikte bulamıyorum. ' retoriği artık tarih olacak. " diye konuştu.

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