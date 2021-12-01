Bakan Özer: "Eğitim sistemi, toplumsal ihtiyaç ve talepleri karşılayabildiği ölçüde başarılıdır"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye çıkması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20. Milli Eğitim Şurası'nda konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye çıkması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20. Milli Eğitim Şurası'nda konuştu. (1)