Bakan Özer: Diyarbakır'da 21 sınıfta vaka veya temaslı nedeniyle eğitime ara verildi (3)

'YÜZ YÜZE EĞİTİMDEN TAVİZ VERMEDEN SÜRECİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YÖNETEBİLİRİZ'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sağlık Bakanlığı ile birlikte belirledikleri ve Sağlık Bilim Kurulu'nun da onaylamış olduğu kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisinde olduklarını söyledi.

Diyarbakır'daki eğitim yatırımlarını güçlendireceklerini de vurgulayan Özer "Bunlar bugün almış olduğumuz kararlar, inşallah her gelişimizde yeni yatırımlarımızla geleceğiz. El ele vereceğiz, Diyarbakır'daki yatırımlarımızı güçlendireceğiz. Diyarbakır'daki eğitim kalitesini arttırmak için her türlü imkanı Diyarbakır'ımıza seferber edeceğiz ki, buradaki çocuklarımız en kaliteli eğitimi alabilsinler. Sadece ülkede diğer şehirlere göre iyi noktada olmasınlar, dünyadaki akranlarıyla da yarışabilecek durumda olsunlar. Bakanlık ve hükümet olarak bunu yapacak gücümüz de var, finansman kaynağımız da var. Artık illerimize yekpare olarak bakmayacağız, sıkıntılı olan bölgeler, özel ilgilenmesi gereken bölgelerde özel olarak ilgilenip her türlü desteği vereceğiz. Bu yapacağımız tüm yatırımlarımızın Diyarbakır'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Mücahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,