BAKAN ÖZER, DENİZ KAPLUMBAĞALARINI DENİZE SALDI

AKDENİZ, MERSİN (Habermetre) - Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde düzenlenen " Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22'nci Taraflar Konferansı (COP 22)"kapsamında, caretta carettaarın denize bırakıldığı bir program düzenlendi. Programa Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra yurt dışından da bazı misafirler katıldı. Programda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Özer, 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi' kapsamında, Serik'te yeni bir kütüphane açılışını yaptıklarını belirterek Bakan Kurum'un çocuklara çevre bilinciyle ilgili 250 bin kitabı kazandıracakları müjdesini vermesi dolayısıyla kendisine teşekkür etti. COP22 Konferansının çok önemli bir inisiyatif olduğunu belirten Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye'de çevre bilinci ve iklim değişikliğinin müfredata girmesi için Sayın Bakan'ımızla birlikte önemli bir projeyi yürüteceğiz. Bunu da önümüzdeki haftalarda tüm kamuoyuyla paylaşacağız. Umut ediyorum ki, COP'un yeni açılımında buradaki 21 ülke de aynı şekilde iklim değişikliği ve çevre bilinciyle ilgili dönüşümleri başlatmış olur. Sayın Bakan'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. " dedi. Konuşmaların ardından balıkçı ağlarına dolanmış olarak yaralı bulunan 28-33 yaş aralığındaki 'Berra' isimli iki deniz kaplumbağası, tedavinin ardından uydu takip cihazı takıldıktan sonra denize salındı.

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